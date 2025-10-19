Teo llora y se despide de los animalitos de La Granja VIP | VIDEO

Este domingo, Carolina Ross, La Bea y César Doroteo ‘Teo’ son los tres participantes en riesgo de ser eliminados en la primera semana de La Granja VIP, por lo que viven fuertes momentos de tensión entre ellos.

Si bien los ánimos entre los granjeros nominados son complejos, Teo dejó ver su preocupación y no pudo evitar llorar desde las primeras horas del día, en un momento que dio de qué hablar a través de las redes sociales.

Teo llora con los animalitos de La Granja VIP

Al parecer, el influencer no pudo soportar la presión de estar nominado y a solo horas de revelarse si se queda o no dentro de La Granja VIP, rompió en llanto frente a Lolita Cortés y después decidió irse a despedir de los animales de la granja con los que convivió.

Fue en la mañana que el creador de contenido se levantó desde temprano y no dudó en ir con los animalitos que se encuentran bajo su cuidado y del resto del elenco del programa de telerrealidad. De este modo, conversó con la vaca y el resto de los animales.

“Espero que todo el trabajo que hicimos aquí haya servido para que estés muuy feliz y muuy contenta. Ojalá pueda verte, mañana estar aquí y te pueda saludar, pero en caso de que no... Te quiero mucho, vaquita” expresó mientras acariciaba a la vaca.

Después, el joven también visitó a los caballos, pues era evidente que entre sus palabras de ternura, se escondía un sentimiento de tristeza. “¿Viniste a despedirte?“, le preguntó con un gesto de amargura en el rostro.

Después de su encuentro con los animalitos de la granja, Teo fue al interior para tomarse un cafecito y aprovechó para sincerarse con Lolita Cortés sobre cómo se siente a escasas horas de la primera eliminación.

Llorando, él mencionó: “Y si sí, ahí ya te veo en la final, preciosa. Ahí voy a estar en las galas echándote porras”, le prometió el influencer a la actriz mientras lloraba por la posibilidad de quedar fuera del programa, mientras que ella le pedía que se tranquilizara.

Cabe mencionar que Teo no fue el único que se sintió en riesgo por la eliminación del domingo en La Granja VIP, pues Carolina Ross también se despidió de los animalitos. Por su parte, La Bea trató de mostrar una actitud positiva.