La primera fiesta en La Granja VIP se celebró el viernes 17 de octubre y nos regaló varios momentos inesperados que de forma rápida se volvieron virales en redes. Uno de estos fue el beso entre Alfredo Adame y Teo, que causó impacto incluso entre sus propios compañeros de reality.

El momento fue tan épico, que internautas comentan que se debe escribir una historia en Wattpad de este shippeo o que el actor y el influencer se debería animar a lanzar su versión de la película Secreto en la montaña.

Adame y Teo se besan en La Granja VIP: ‘Secreto en el establo’ | VIDEO

Durante la fiesta de anoche en La Granja VIP, el actor Alfredo Adame sorprendió a todos al proponer una dinámica de besos, pero la situación pronto se salió de control.

Entre los involucrados, Teo y El Patrón fueron algunos de los que recibieron un beso en la boca por parte de Adame. Más adelante, repitió la acción con La Bea, y protagonizó un beso de tres junto a Kim Shantal y Manola Díez. Además, también besó a Sandra Itzel, lo que generó risas y reacciones en redes sociales.

Sin embargo, el momento que más impacto causó fue el beso entre Teo y Adame, que provocó gritos entre los demás participantes y se volvió viral en internet.

El equipo de redes sociales de La Granja VIP compartió un clip del momento que vivió el actor y el influencer. En la descripción se lee: “Mi tío llegando con el roomie a la reunión familiar”.

El video ya acumula más de seis mil Me Gusta y 130 mil reproducciones, todo eso en menos de 12 horas de haberse publicado. Pese a la brevedad del beso, el público del programa espera con ansias la fiesta de la próxima semana, para saber cuál será la continuación de esta historia.

Incluso los seguidores de La Granja VIP bromearon diciendo que Adame y Teo podrían lanzar su versión de la película Secreto en la montaña, que retrata la historia de dos jóvenes que viven un romance oculto, protagonizada por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal.

Algunos comentarios sobre el beso entre Adame y Teo en Instagram fueron:

“Mi shippeo“.

“Mi Tía Teo ya ganó en la vida!!!”.

“¿Alguien ya está escribiendo el Wattpad?“.

“‘Secreto en el establo’ nueva película, pónganse, pilas“.

“Amo ver como Teo se está dejando llevar, muy genuino y sin forzar nada“.