Adal Ramones revela amenazas a proveedores de La Granja VIP: ‘Competencia desleal’

Adal Ramones, conductor principal de La Granja VIP, reveló que el programa casi se queda sin proveedores luego de que un alto directivo de otra televisora presuntamente los amenazara con retirarles oportunidades laborales si colaboraban con el proyecto de TVAzteca.

Durante una transmisión en vivo en redes sociales, el presentador también explicó con franqueza cuál fue la causa de los problemas técnicos que han afectado al programa en su semana de estreno, situación que ha generado inconformidad entre la audiencia.

Adal Ramones revela amenazas a proveedores del reality La Granja VIP: ‘Competencia desleal’

En una transmisión en vivo en redes sociales, el conductor de La Granja VIP, Adal Ramones, aprovechó el momento para comentar con el público una situación que puso en aprietos a la producción del reality.

“Se amedrentó a proveedores para que no dieran el servicio (...) Hablaron para amenazar a los proveedores y decir: ‘si ustedes trabajan en La Granja VIP no van a hacer más programas con nosotros’“, aseguró con seriedad.

Adal no reveló la identidad del ejecutivo que presionó a los proveedores a abandonar el proyecto ni mencionó a la televisora a la que este pertenece; sin embargo, dejó en claro que no se trata de Televisa.

“No voy a decir el nombre, no voy a decir quién, pero hubo un ejecutivo y cuando la empresa firmante que hace el programa habló para decir: ‘¿por qué nos están haciendo esto?’ y obviamente hubo un desdén, un ‘háganle como quieran’”, continuó el conductor de La Granja VIP.

Según contó Adal Ramones en el video, algunos proveedores se fueron, pero otros, sin importar las amenazas, se quedaron en el reality de Tv Azteca, La Granja VIP.

“Es delicado porque en esta época no hay otra palabra que competencia desleal. Yo siempre lo he dicho, que Dios bendiga la competencia (...) el sol sale para todos”, declaró con firmeza.

Adal Ramones no brindó al público mayores datos al respecto, pero reconoció el trabajo en equipo de la producción por haber logrado que se transmitiera La Granja VIP el día del estreno, aún con todas las dificultades que se presentaron.

“Donde no había nada tuvieron que hacer todo para la transmisión. Las pantallas, los micrófonos, las antenas, se tuvo que conseguir con otros proveedores (...) No excuso, al final hay errores. De repente entra distorsión en el apuntador, de repente se va el pronter, hubo muchas que solucionar en el momento”, finalizó.