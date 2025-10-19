La Granja VIP: ¿A quién nominó el eliminado de hoy 19 de octubre?

Este domingo 19 de octubre se llevó a cabo la primera eliminación en La Granja VIP. Los participantes del reality show vivieron fuertes momentos de tensión, antes y después de que se diera a conocer cuál de los granjeros quedaba fuera de la competencia.

Y es que además de darse a conocer al eliminado de la semana, el domingo de La Granja VIP también revela cuál de los habitantes queda nominado de manera inmediata para la siguiente semana, por elección del granjero que queda fuera del programa.

Antes de la gala que los domingos comienza a las 20:00 horas, en redes sociales se especulaba que Carolina Ross sería la primera eliminada, pues a pesar de contar con buena aceptación de la audiencia, no tenía tanto apoyo como La Bea o César Doroteo ‘Teo’.

Sin embargo, algo que llamó la atención del público es la posibilidad de que de ser así, ella pueda nominar a uno de sus compañeros del programa con los que no conecte, como puede ser Eleazar Gómez, quien la colocó a ella en la placa el pasado viernes a cambio de Alfredo Adame.

Esta semana, el público ha expresado su deseo de que ninguno de los nominados quede fuera y que por otro lado, Omahi o Eleazar entren a la placa y midan si tienen o no poder con la audiencia, pues muchos los tachan como algunos de los menos relevantes hasta ahora.

Sin duda alguna, La Granja VIP cuenta con todo tipo de detalles que hacen que el juego principal cambio de manera constante e inesperada, siendo así muy importante para los seguidores mantenerse atentos de lo que sucede.

Participantes de La Granja VIP

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kike Mayagoitia

Manola Diez

Carolina Ross

Alberto del Río

Omahi

Lis Vega

Kim Shantal

Sandra Itzel

César Doroteo

La Bea

Lola Cortés

Eleazar Gómez

Sergio Mayer Mori

INFORMACIÓN EN DESARROLLO