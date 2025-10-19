La Granja VIP: ¿Quién sale eliminado hoy 19 de octubre 2025?

Este domingo se lleva a cabo la primera eliminación de La Granja VIP, en la que uno de los participantes tendrá que abandonar la competencia e irse del juego.

Hoy el reality show despide a uno de sus granjeros que se convertirá en el primer eliminado del a temporada.

¿Quién es el eliminado de hoy de La Granja VIP?

El eliminado de La Granja VIP podría ser Carolina Ross, es la respuesta más evidente, ya que los fans han demostrado en redes sociales que apoyo está con La Bea y con César Doroteo, por lo que los fans expresaron abiertamente que van a votar por ellos.

Flor Rubio, en un video, también afirmó contundentemente que la eliminada de hoy sería Carolina Ross, ya que es la que menos apoyo tiene hasta el momento de los tres nominados.

Incluso Flor Rubio reveló que el privilegio que tendrá el eliminado de hoy es que podrá mandar a nominación directa para la próxima semana uno de sus compañeros integrantes del reality.

La periodista afirmó que por lógica si Carolina es la eliminada del programa hoy es probable que su nominado directo sea Eleazar Gómez, ya que él fue quien la subió a la placa de eliminación, después de haberse salvado él.

Hoy será una eliminación emocionante, por lo que los fans esperan con ansias el comienzo del programa de esta noche.

Horario de La Granja VIP

El horario del programa La Granja VIP se divide en dos: el horario del domingo es a las 8:00 pm y se transmite por el canal de Azteca Uno. Mientras que de lunes a viernes el programa se transmite a las 9:00 pm en el mismo canal de Azteca Uno.

Dónde ver en vivo La Granja VIP

La Granja VIP se transmite en vivo 24/7 a través de la plataforma de Disney+, sin embargo, este servicio es de paga, pero para quienes quieran verlo gratis en el canal de YouTube de La Granja VIP hay activo un live de 24/7 completamente gratis.

Participantes de La Granja VIP