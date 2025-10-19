Sergio Mayer Mori admite fracaso en su carrera musical: ‘He pasado muchísima hambre’ | VIDEO

Con 27 años de edad, Sergio Mayer Mori es uno de los participantes más mencionados de La Granja VIP, donde el público se ha dado cuenta del enorme talento que tiene el joven como músico, ya que ha tenido la oportunidad de demostrarlo ante las cámaras.

Si bien el público ha mostrado interés por la faceta de cantante de Sergio Mayer Mori, él mismo admitió en el pasado que su principal deseo con estar en La Granja VIP es ser conocido por el público y que así despegue su carrera.

Sergio Mayer Mori ı Foto: Especial

También se sinceró sobre cómo su poco éxito en la música lo ha llevado a enfrentar una crisis económica fuerte que ha hecho que se enfrente al hambre, a pesar de ser el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer.

Sergio Mayer Mori admite que ha pasado hambre en La Granja VIP

En un momento de sinceridad con sus compañeros de programa, el también actor admitió que su proyecto musical no ha tenido el impacto que le gustaría, pero que no pierde la fe de que llegará el momento, a pesar de que ha tenido que enfrentar situaciones difíciles.

“He pasado muchísima hambre durante muchos, muchos años y sigo. ¿Y sabes? Es como un poquito raro sentir ese pedo como de, yo lo quiero hacer súper genuino, neta viene del corazón y pues nada más no agarra”, confesó.

Ante esto, le preguntaron al famoso si no ha llegado a jugar con su música e intentar otros géneros para ver si le va mejor, ante lo que él dijo que sí. Por su parte, le mencionaron que su estilo era similar al de artistas como Lasso y Humbe, además que le recomendaron colaborar con personas.

“Siento que este proyecto también es una grande oportunidad para eso, para dar a conocer mi proyecto”, agregó esperanzado, al dejar clara una vez más que su intención es convertirse en un músico exitoso.

El público en redes sociales reaccionó a las declaraciones de Sergio Mayer Mori. Aunque algunos no creyeran que pasara hambre por su familia, otros mostraron su apoyo para su proyecto personal. Te dejamos algunas reacciones: