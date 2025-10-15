Sergio Mayer Mori revela por qué terminó con Natalia Subtil | VIDEO

Tras convertirse en el primer capataz de La Granja VIP, Sergio Mayer Mori protagonizó uno de los momentos más comentados del reality al hablar abiertamente sobre su relación pasada con Natalia Subtil.

Durante una conversación con otros participantes, el actor y cantante mencionó que, al momento del nacimiento de su hija, existía una marcada diferencia de edad entre él y la modelo brasileña: 10 años.

Esto, dijo, provocó problemas en la relación pues él tenía planes diferentes a los de ella, quien quería formalizar la relación y tener otro hijo, incluso.

Sergio Mayer Mori revela por qué terminó con Natalia Subtil

El actor contó que Natalia deseaba formalizar la relación tras el nacimiento de la niña, pero él no se sentía preparado para asumir ese compromiso. Unos meses después, cuando se separaron, hubo múltiples publicaciones en revistas del espectáculo que generaron más rencillas entre ellos.

Sergio Mayer Mori recordó que, en ese entonces, aún era menor de edad y que fue Natalia Subtil quien tomó la decisión de dejar la casa que compartían, además de ofrecer declaraciones a una revista.

El hijo de Sergio Mayer también subrayó que no busca generar ataques hacia la madre de su hija y que su intención no es hablar mal de ella, sino compartir su experiencia desde una perspectiva con mayor madurez, pues ahora tiene 27 años.

¿Cómo se conocieron Natalia Subtil y Sergio Mayer Mori?

Sergio Mayer Mori y Natalia Subtil se conocieron durante la filmación de una campaña publicitaria en México, en 2016. A pesar de la diferencia de edad —Natalia Subtil, modelo y cantante brasileña, es 10 años mayor que Sergio Mayer Mori, hijo del actor y político Sergio Mayer y la actriz Bárbara Mori—, rápidamente iniciaron un romance que se volvió polémico.

Ese mismo año Natalia anunció que estaba embarazada y, en noviembre de 2016 nació su hija. Sin embargo, para entonces, la relación entre ambos ya se encontraba fracturada, por lo que Sergio Mayer Mori y Natalia Subtil se separaron poco antes del nacimiento de la niña.

Desde entonces los actores han tenido una convivencia complicada, pues se han hecho públicos sus desacuerdos sobre la crianza y manutención de la menor.

¿Quién es Sergio Mayer Mori?

Sergio Mayer Mori es un actor, modelo y cantante mexicano que nació el 7 de febrero de 1998. Es hijo de los reconocidos actores Sergio Mayer y Bárbara Mori.

Inició su carrera en el mundo del entretenimiento desde joven, participando en proyectos de actuación, modelaje y música. En 2022, ganó notoriedad por formar parte del elenco de la serie musical Rebelde de Netflix, donde interpretó a Esteban Torres.

¿Quién es Natalia Subtil?

Natalia Subtil es una modelo, cantante y actriz brasileña nacida el 1 de marzo de 1988 en Río de Janeiro, Brasil. Participó en campañas publicitarias, videoclips y proyectos musicales. Su popularidad aumentó tras su relación con Sergio Mayer Mori, con quien tuvo una hija en 2016.