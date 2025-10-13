La Granja VIP: ¿Quién es el capataz hoy 13 de octubre?

La Granja VIP tiene su primer capataz de la semana

Arranca la primera semana de La Granja VIP y ya se dio a conocer quién es el primer capataz del juego, es decir, quien será el primer líder de la granja.

Jawy Méndez, Sergio Mayer Mori y Kike Mayagoitia fueron los tres participantes finalistas que compitieron por este título en el juego.

¿Quién es el primer capataz de La Granja VIP?

El capataz de la semana es Sergio Mayer Mori, quien logró imponerse frente a Jawy Méndez y Kike Mayagoitia y es que la prueba fue una de las más rudas y eso que apenas va empezando el programa.

El juego consistía en que los tres concursantes tenían que colocarse en una estructura y girar hasta que empezara a salir maíz a un costado.

JAJAJJAJAJAJJAA Y NO ALCANCÉ A JAWY, PERO SUS CARAS! Jajajajaja



ES CINE! #LaGranjaVIP pic.twitter.com/NGZfOD1T09 — Pony Infinito 🦄 (@Duraznitobaubau) October 14, 2025

Si bien el primero en lograr las vueltas fue Jawy y tenía una gran ventaja, Sergio y Kike lograron desbloquear el maíz para seguir con el juego.

La segunda parte de la prueba era que tenían que armar costalitos con el maíz y arrojarlo sobre una balanza, el primero en hacer que el otro lado de la balanza tocara el piso era el ganador de la prueba.

Sergio fue quien logró superar la prueba pese a que estaba batallando mucho con los mareos por las vueltas.

Beneficios de ser capataz

El premio consiste en que va a ser el líder de la granja, además de que tiene inmunidad, es decir, que no va a ser nominado mañana martes, él asegura su estancia en el programa una semana más.

Va a dormir en una habitación diferente y mejor que la comunitaria y tendrá que compartirla con alguien, aunque él dijo que quería estar solo, lamentablemente no se puede ir en contra de las reglas del juego.

Aunque parece que Sergio tiene su lugar asegurado, lo cierto es que él también está a prueba, ya que don Pepe, El Mayoral del programa, evaluará si Sergio cumplió con sus obligaciones de capataz.

Sergio Mayer Mori aseguró que está en La Granja porque está buscando ser más humilde, pues considera que es un chico caprichoso y busca dejar atrás esa etapa para ser un hombre serio y que aguante.