¿Quién es Gerard Arias de La Isla de las Tentaciones?

Ya se revelaron los nombres de los tentadores VIP para la novena temporada de La Isla de las Tentaciones. Ellos son: Érika Portillo, Barranco y Gerard Arias.

Estos atractivos solteros serán los encargados de poner a prueba la fidelidad y la fortaleza de las cinco parejas que participan en esta nueva edición del reality.

El regreso de Gerard Arias sacudió al público, pues el bombero acudió al programa la temporada 8 junto a Alba Rodríguez, su entonces pareja. Sin embargo, en esta ocasión regresa como uno de los solteros más codiciados.

¿Quién es Gerard Arias de La Isla de las Tentaciones?

Gerard Arias es un joven de 31 años originario de Tomelloso (Ciudad Real), España, que es conocido por su aparición en el programa La Isla de las Tentaciones 8 junto a su entonces pareja, Alba Rodríguez.

Trabaja como bombero y es propietario de un pub en su localidad. Anteriormente, participó en el formato 24 Horas para Enamorarte de MTMAD (2023) como pretendiente, lo que le dio cierta experiencia antes de participar en la isla.

Gerard se ha declarado amante del deporte, de las artes marciales y de la naturaleza.

¿Cómo fue la relación entre Gerard Arias y Alba en la temporada 8 del reality?

Desde los primeros episodios de la temporada 8 de La Isla de las Tentaciones, la relación entre Gerard Arias y Alba Rodríguez estuvo marcada por los celos y la desconfianza.

Un momento importante fue cuando Alba vio a Gerard interactuar de forma muy cercana con una soltera llamada Aída, quien era una antigua amiga suya. Esto desencadenó en una explosiva y “tóxica” reacción por parte de Alba.

Luego, en la ceremonia de collares, Gerard sorprendió al elegir a Aída, lo que su entonces novia consideró como una traición. Él justificó su decisión diciéndole: “No tienes que darme órdenes ni faltarme el respeto… así que le voy a dar el collar a Aída”.

Finalmente, en una hoguera de confrontación, Gerard declaró: “Te quiero, pero me quiero más a mí. No puedo seguir en una relación basada en la desconfianza”. Sin embargo, Alba expresó que estaba enamorada al 100 por ciento y deseaba continuar la relación, pero él consideró que no había solución y se marchó solo del programa.

¿Quiénes son las parejas participantes de La Isla de las Tentaciones 9?