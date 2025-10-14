La Casa de los Gemelos, el polémico reality que fue cancelado por su violencia extrema

La Casa de los Gemelos se iba a convertir en uno de los programas de telerrealidad más vistos de redes sociales, pues en sus primeras horas de emisión alcanzó un largo alcance con más de un millón de vistas, antes de ser cancelado de manera abrupta.

Y es que en las menos de diez horas que duró La Casa de los Gemelos, ocurrió un comportamiento violento y descontrolado dentro del programa que obligó al proyecto a detenerse por completo, a pesar de las celebraciones del público respecto al contenido sin filtros.

La casa de los gemelos. Dos estancias, dos cámaras, 7 concursantes, 9 horas de emisión y ya es el reality de la década #LaCasaDeLosGemelos pic.twitter.com/AJ21TpMG0j — Arian (@ArianMalone) October 13, 2025

Desnudos, agresiones físicas, relaciones sexuales y momentos simplemente perturbadores fue lo que se vivió en las nueve horas que duró el proyecto con siete concursantes, dos cámaras y dos estancias, una bomba de tiempo que ha dejado mucho por decir entre el público.

¿Qué era La Casa de los Gemelos?

La idea surge a partir de los reality shows de convivencia que conocemos del pasado como Big Brother o La Casa de los Famosos. Esta versión viene de los hermanos Carlos y Daniel del canal Zona Gemelos.

En canal consiguió miles de seguidores en redes sociales gracias a sus transmisiones en vivo que son de contenido variado. Fue entonces que decidieron crear su primer reality show, La Casa de los Gemelos, donde entró la infame Triana Marrash, una mujer que dijo vivir en el harén de un jeque árabe en Dubai y luego fue anunciada como desaparecida, algo que solo fue para llamar la atención en redes sociales.

Triana ha sido la persona principal en generar polémica, pues desde el primer momento buscó pelea y llegó hasta los golpes con otra participante.

En redes sociales, circulan varios clips que retoman momentos surreales, entre el intento de tres personas para tener sexo, que Marrash enseñara los pechos a las cámaras y un momento que hizo que el programa fuera cancelado.

“Esto es un caos, es la casa de los horrores. Está la casa destrozada. Hay comentarios muy fuertes que no se pueden permitir sobre la guerra de Ucrania. Se ha ido todo de madre y vamos a cortar la emisión aquí. Más adelante, anunciaremos una segunda edición con unas normas de convivencia básicas y unas horas para dormir. Esto se ha descontrolado y van a ser todo el rato peleas hasta que pase algo grave”; opinaban algunos en redes sociales.

Si bien se anunció la cancelación de La Casa de los Gemelos, muchos no dudan en que en las próximas horas pueda regresar la emisión, si es que deciden ponerse reglas para marcar los límites necesarios antes de transmitir la convivencia.