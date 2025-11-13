Sandra Barrios de La Isla de las Tentaciones: De dónde es, pareja y edad

La nueva temporada de La Isla de las Tentaciones ya comenzó y, como era de esperarse, una vez más está captando la atención de miles de espectadores. Entre las cinco parejas participantes, hay una que está acaparando titulares: Sandra y Juanpi, dos jóvenes que tienen una relación cargada de celos, episodios de infidelidad y el deseo mutuo de darse una nueva oportunidad.

A continuación, te contamos quién es esta joven originaria de Cádiz, España, y cómo es su relación con Juanpi.

Sandra Barrios de La Isla de las Tentaciones: De dónde es y edad

Sandra Barrios es una joven española originaria de Algeciras, en la provincia de Cádiz. Según datos recabados de redes sociales, nació en el año 2002, por lo que actualmente tiene alrededor de 23 años.

¿Quién es la pareja de Sandra Barrios de La Isla de las Tentaciones?

Sandra Barrios forma parte de una de las cinco parejas participantes de la edición 9 de La Isla de las Tentaciones, junto a Juanpi Vega (también llamado simplemente Juanpi), un joven de Los Barrios, localidad de Cádiz.

La pareja lleva aproximadamente un año y medio junta, relataron al inicio del reality. Sin embargo, el público se sorprendió cuando Juanpi confesó en su video de presentación que su intención inicial con la joven no era tan seria, lo que está generando dudas en Sandra sobre la estabilidad de su vínculo.

Sandra Barrios ha comentado que accedió a ingresar al programa La Isla de las Tentaciones con la intención de poner a prueba su relación. La joven explicó que desea comprobar si puede confiar plenamente en su novio Juanpi y si él realmente ha cambiado respecto a su conducta anterior, pues le ha sido infiel.

Él, por su parte, ha admitido tener dos versiones de sí mismo, una buena y otra “mala”. No obstante, asegura que tiene ganas de demostrar dentro del reality que puede controlar la parte menos favorable de su personalidad y mantener su relación con su novia.

Conoce a las parejas participantes de La Isla de las Tentaciones temporada 9

Rodri y Helena: Ambos de Madrid, 26 años cada uno, llevan 1 año juntos.

Gilbert (24 años) y Claudia (23 años): Son de Mallorca, llevan juntos 1 año y medio.

Juanpi (28 años) y Sandra (23 años): Vienen de Cádiz y llevan juntos 1 año y medio.

Darío (25 años) y Almudena (26 años): De Málaga, con 11 años de relación, la pareja más longeva de la edición.

Lorenzo y Nieves fueron expulsados del reality por mayoría de votos. Dicha pareja fue sustituida por Álvaro Rubio y Mayeli Diaz.