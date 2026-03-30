¿Quién es Joan de La Isla de las Tentaciones? Lo critican por sus videos filtrados

La Isla de las Tentaciones 10 ya presentó a sus próximos participantes y ya se ha encendido la primera polémica con la aparición de Joan Güell, un soltero que ha dado de qué hablar después de que las redes sociales se inundaron de sus videos íntimos.

Joan de La Isla de las Tentaciones 10 será uno de los chicos encargados de poner a prueba las relaciones de las parejas en el programa y el joven de 22 años ha desatado una ola de comentarios contra el participante por su contenido explícito.

Y es que en algunos de los videos que formaban parte de su cuenta de OnlyFans, el joven aparece en actividades sexuales junto a una creadora de contenido transexual, por lo que desató comentarios llenos de homofobia y transfobia.

¿Quién es Joan de La Isla de las Tentaciones?

Joan Güell es un joven estudiante de 22 años de edad, oriundo de Tarragona. “Me considero heterosexual, pero no me gustan las etiquetas”, declaró el joven durante su casting de La isla de las tentaciones, dejando en claro que es de mente abierta.

En su cuenta de Instagram, el joven modelo y entrenador personal cuenta con 119 mil seguidores. Lo podemos ver principalmente en fotos donde presume su físico, modela y recorre las calles de Barcelona.

Por otro lado, en TikTok cuenta con 34. 1 mil seguidores e incluye videos donde deja ver su sentido del humor. Además, en su cuenta añade links donde promociona suplementos alimenticios.

Aunque en su perfil no está el acceso a una cuenta de OnlyFans, los Internautas no tardaron en encontrar clips que lo muestran en actividades sexuales grabadas para la plataforma azul.

Y es que el modelo forma parte de la plataforma azul, donde tiene videos de contenido heterosexual y otros que llaman la atención de la comunidad LGBT+ y han sorprendido a muchos.

En los videos polémicos, aparece con una catalana llamada Sandra Barneda, quien es una mujer transexual. La respuesta del público han sido mensajes donde atacan a Joan y cuestionan sus preferencias sexuales.

Cabe mencionar que el contenido filtrado no fue exhibido fuera de la plataforma con el consentimiento del modelo y los comentarios que se replican en redes sociales son ataques brutales contra la comunidad LGBT+ y la identidad del propio Joan.