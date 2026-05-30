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Minecraft Squared: Fecha de estreno y reparto

Jack Black y Jason Momoa regresan a la pantalla otra vez de la mano de la exitosa franquicia; conoce cuándo podrás verla en cines y las estrellas que se unen al proyecto

Minecraft Squared
Minecraft Squared Foto: X @Minecraft/IG @roofmanmovie
Por:
Martha Díaz

El universo de bloques más famoso del mundo regresa a la pantalla grande. Tras el éxito de Una película de Minecraft en 2025, Warner Bros. y Legendary Pictures anunciaron oficialmente que la aventura continúa con Minecraft Squared.

La noticia fue confirmada este sábado, generando gran expectativa entre los fanáticos del videojuego y del cine de aventuras. Descubre cuándo podrás ver la cinta en cines y quiénes son las figuras que se unen al proyecto.

Minecraft Squared: Fecha de estreno y reparto

A Minecraft Movie Squared, la secuela de la franquicia Minecraft, llegará a los cines el 23 de julio de 2027. La producción de Warner Bros. estará dirigida nuevamente por Jared Hess, quien también participó en la escritura del guion junto a Chris Galletta.

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Este sábado, la cuenta oficial de X, antes Twitter, de Minecraft, publicó un video en el que aparecen los protagonistas de la película y el equipo de producción. De acuerdo con las pistas que se dejaron al público, el reparto confirmado incluye a:

  • Jack Black como Steve
  • Jason Momoa como Garret
  • Danielle Brooks, Matt Berry y Jennifer Coolidge, se mantienen como parte del elenco original.
  • Kirsten Dunst como Alex

¿Cuándo se estrenó Una película de Minecraft?

La primera película de Minecraft se estrenó en 2025 y se convirtió en una de las adaptaciones de videojuegos más exitosas de los últimos años. La cinta estuvo protagonizada por Jack Black y Jason Momoa. n

Una película de Minecraft narró la aventura de un grupo de personajes transportados al universo de bloques, donde debían aprender a sobrevivir y colaborar.

El filme debutó con 163 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos y cerró con una recaudación global cercana a los 960 millones de dólares, posicionándose como un fenómeno cultural y de taquilla.

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