Jack Black ondea la bandera a cuadros en el GP de Japón de F1 y se hace viral | VIDEO

Jack Black ondea la bandera a cuadros en el GP de Japón y se hace viral

El Gran Premio de Japón dio mucho de qué hablar y no solo fue por el triunfo del joven italiano Kimi Antonelli, sino por la inesperada aparición de Jack Black durante la competencia de Fórmula 1, un momento que se robó la atención del público.

Jack Black estuvo presente en el GP de Japón luciendo una chaqueta roja con detalles de fuego el nombre de Bowser en un parche, en referencia al personaje al que se encarga de dar voz en las películas animadas de Mario Bros.

El histrión fue acompañado por el resto del elenco de Super Mario Galaxy, la película que se estrena este 1 de abril en cines. En sus redes sociales, publicó fotos con sus coestrellas y también en algunas de las zonas más exclusivas del evento como la zona de pits de Ferrari o el garage de Mercedes.

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“F1 photo dump”, escribió simplemente el famosos junto con las imágenes que en pocas horas reunieron miles de me gusta en su cuenta de Instagram, pues la aparición del famoso en el evento deportivo no pasó en lo absoluto desapercibida.

Jack Black ondea la bandera a cuadros en el GP de Japón

Pero la participación de Jack Black en la Fórmula 1 fue más allá. Con su característico humor y energía, apareció desde los primeros momentos con el DJ del evento y después, ondeó la bandera a cuadros que marca el fin de la carrera.

En redes sociales, podemos ver a la celebridad de Hollywood esperando el instante para agitar la bandera, generando emoción en el público. La cuenta oficial de F1 compartió algunos el momento exacto en que se declara la victoria de Antonelli.

Podemos ver a Black posando y haciendo gestos emocionado hasta que se le indica que es el momento de ondear la bandera; entonces, con entusiasmo hace lo propio y celebra el triunfo del joven italiano de 18 años a favor de la escudería de Mercedes- AMG.

Después de ello, el actor estuvo celebrando junto con Chris Pratt, Charlie Day, Brie Larson y Anya Taylor-Joy en un momento que llamó la atención de los Internautas gracias al gran carisma de la celebridad americana.