Estrella explota con la F1 por el accidente de Oliver Bearman y pide cambiar reglas para evitar una tragedia

Oliver Bearman tuvo un grave accidente en el Gran Premio de Japón de F1. El piloto británico chocó con uno de los muros de contención en la curva 13, lo que abrió de nuevo la conversación sobre las nuevas regulaciones en los coches categoría reina del deporte motor. El volante español Carlos Sainz pidió revisar las modificaciones para evitar una tragedia.

“Me imagino lo que ha pasado, hubo varios sustos ahí en las primeras vueltas con las velocidades de alcance que tenemos al utilizar el boost, o incluso sin utilizarlo. Llegas con mucha más velocidad que el coche que tienes delante y era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente. No puedo juzgar, pero estas acciones van a suceder muchas veces con estas reglas”, dijo el español al finalizar la carrera asiática.

🗣️ Carlos Sainz envía un tajante aviso



"El accidente de Bearman era cuestión de tiempo. Espero que la F1 recapacite, esta reglamentación tiene lagunas"#JaponDAZNF1 🇯🇵 pic.twitter.com/IP1XxVEsRW — DAZN España (@DAZN_ES) March 29, 2026

Sainz, volante de Williams, aseguró que era cuestión de tiempo para que tuvieron un accidente así en la F1. Dijo que no hay competencia real entre los coches por la diferencia de velocidades y agregó que espera que la categoría lo escuche y que para Miami llegue un plan para mejorar la situación.

“Este es el problema de escuchar solo a los equipos, que quizás se están divirtiendo viendo las carreras por televisión. Pero desde el punto de vista del piloto, cuando estás compitiendo y hay diferencias de hasta 50 kilómetros por hora entre dos coches, eso no es competir”, indicó.

No es la primera vez que Carlos Sainz habla sobre los cambios en la Fórmula 1. Además del español otros pilotos como Max Verstappen y Fernando Alonso se han quejado abiertamente, asegurando que un riesgo y hasta aburrido correr en estas situaciones.

“En ninguna categoría del mundo hay esas velocidades de alcance, que es cuando pueden suceder los accidentes gordos. Espero que nos escuchen y se centren en el feedback que les damos en lugar de escuchar solo a los equipos, y que lleguen con un plan a Miami para mejorar la situación, para dar otro paso, y también para seguir mejorando con otro plan a medio y largo plazo que nos permita dar un gran paso”, comentó.

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