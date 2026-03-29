Así fue el escalofriante choque de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón de F1; salió cojeando (VIDEO)

Oliver Bearman la pasó mal en el Gran Premio de Japón, ya que el piloto británico tuvo que abandonar la carrera después de sufrir un terrible choque con uno de los muros de contención en la curva 13.

El volante de Haas intentó rebasar a Franco Colapinto en una vuelta y terminó perdiendo el control de su monoplaza; lamentablemente, se patinó sobre la pista y el impacto contra el muro de contención fue muy fuerte para Oliver Bearman. Afortunadamente, no se llevó a otro competidor cuando atravesó la pista a lo ancho.

Los marshall ingresaron de inmediato a la pista para ayudar al piloto de Haas y las cámaras de la transmisión captaron que, al momento de bajar de su monoplaza, el volante británico cojeaba; todo indica que fue una lesión en el tobillo.

DURÍSIMO accidente de Oliver Bearman en Japón.



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Oliver Bearman ayudó a Andrea Kimi Antonelli en el GP de Japón

El choque de Oliver Bearman contra el muro de contención generó que la bandera amarilla se hiciera presente en el Circuito de Suzuka, deteniendo las actividades por un momento en el Gran Premio de Japón.

Esto le ayudó a Andrea Kimi Antonelli, Lewis Hamilton y Pierre Gasly, ya que antes del incidente, ninguno de estos tres pilotos había entrado a los pits a cambiar neumáticos, así que fue la oportunidad perfecta para ponerle nuevas gomas a su monoplaza.

Mientras que a George Russell no le cayó muy bien, pues una vuelta antes del choque del británico, el piloto de Mercedes entró a boxes, perdiendo algunas posiciones en la parrilla y tuvo que volver a pelear por el primer puesto.

Oliver Bearman, del quinto puesto en China a un DNF en Japón

Oliver Bearman realizó un estupendo trabajo hace dos semanas en el Gran Premio de China, quedándose con el quinto puesto de la parrilla solo por detrás de Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

El joven británico se llevó diez puntos del Circuito Internacional de Shanghái, aunque este fin de semana vivió una pesadilla al no poder terminar el Gran Premio de Japón en la ciudad de Suzuka.

Por las cancelaciones del Gran Premio de Baréin y Arabia Saudita, Bearman tendrá alrededor de un mes para recuperarse de la posible lesión que sufrió en el tobillo y mejorar de cara a la siguiente carrera, que se va a llevar a cabo en Miami, la primera parada del año en América.

DCO