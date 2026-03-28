Mercedes sigue dominando la Fórmula 1 después de tres carreras en la temporada y en la clasificación del Gran Premio de Japón Andrea Kimi Antonelli se llevó la pole position, siendo la tercera vez al hilo en la temporada que el equipo británico logra el primer puesto en la qualy.

Tuvieron que pasar cinco campañas de la máxima categoría del automovilismo para que Mercedes volviera a conseguir este hito y también regresaran a lo más alto de la competencia para dominar la Fórmula 1 con sus dos pilotos en lo más alto de la parrilla y el Campeonato de Pilotos.

A pesar de no ganar la campaña pasada, Toto Wolff volvió a confiar en la experiencia de George Russell y la juventud de Andrea Kimi Antonelli, una fórmula que le está funcionando, ya que el británico lleva una victoria y el italiano también.

Qualifying in Suzuka. Let’s do this 👊 pic.twitter.com/ajMUevSj5w — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 28, 2026

¿Cuándo fue la última vez que Mercedes logró tres pole position al hilo en la Fórmula 1?

En el arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Mercedes demuestra que tiene el mejor monoplaza de la parrilla y que puede volver a pelear por el título del Campeonato de Pilotos y Constructores después de varios años de espera.

La última vez que el equipo británico logró tres pole position al hilo en la campaña fue en el 2021, cuando Lewis Hamilton ganó el primer puesto de la parrilla de salida en el GP de Emilia-Romaña y España, mientras que Valtteri Bottas lo consiguió en el Gran Premio de Portugal de aquel año.

Después de cinco años, George Russell y Andrea Kimi Antonelli replican lo que consiguieron Hamilton y Bottas en su momento, además de que en ese mismo año fue la última vez que Mercedes hiló tres victorias en la Fórmula 1, las tres de Sir. Lewis Hamilton.

ポールポジション！！! 🙌



HE’S DONE IT AGAIN! KIMI TAKES POLE AT SUZUKA!! pic.twitter.com/OQhIYqQTZn — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 28, 2026

Mercedes busca su tercera victoria al hilo en la Fórmula 1

Este sábado 28 de marzo en punto de las 23:00 horas, tiempo del centro de México, se llevará a cabo el Gran Premio de Japón, la tercera parada de la Fórmula 1 este año y que será la última antes del parón que tendrá la competencia por la cancelación del GP de Baréin y de Arabia Saudita.

En esta carrera, Mercedes busca llevarse su tercera victoria de la campaña al hilo, algo que no consiguen desde el 2021, cuando Lewis Hamilton ganó en Sao Paulo, Catar y Arabia Saudita, la temporada en la que peleó por el título con Max Verstappen en la última parada del serial.

Parece que Andrea Kimi Antonelli será el encargado de darle esa satisfacción a Toto Wolff y su equipo, pues largará desde la primera posición en la parrilla, además de que muestra un gran nivel al volante en esta campaña.

DCO