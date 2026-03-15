¿Cuándo fue la última vez que Lewis Hamilton se logró subir a un podio de Fórmula 1?

Lewis Hamilton, el icónico piloto británico de Fórmula 1, expreso su gratitud hacia Ferrari, equipo que le brindó la oportunidad de liderar el desarrollo de un automóvil que lo ha llevado de nuevo al podio tras una larga espera. Su tercer lugar en el Gran Premio de China marcó su primer podio desde 2024 con la escudería italiana.

El 7 veces campeón del mundo no estaba entre los tres primeros lugares del el Gran Premio de La Vegas en el año antes mencionado. En aquella ocasión Lewis Hamilton terminó en el segundo peldaño y el podio lo completaron George Russell y Carlos Sainz. El británico suma 203 podios en su larga trayectoria.

“Ver que escuchan y que incorporan al auto algunas de las cosas que yo había pedido, me hace estar increíblemente agradecido con ellos por escuchar. Simplemente te hace sentir más unido con todos porque avanzan en la misma dirección. Tengo ganas de volver la próxima semana a (la sede de Ferrari en) Maranello y ver a todos”, señaló.

La carrera en China fue un espectáculo emocionante, donde Hamilton tuvo que librar una intensa batalla con su compañero de equipo, Charles Leclerc. Ambos pilotos protagonizaron un duelo que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos, culminando en un ligero contacto que Hamilton describió como “solo un beso”.

Este resultado no solo simboliza un cambio en la suerte del piloto, sino también el esfuerzo conjunto de un equipo que ha enfrentado desafíos en el pasado.

El primer año de Hamilton con Ferrari estuvo marcado por la frustración y la adaptación. El coche, sensible a los cambios de puesta a punto, no le permitió al piloto brillar como esperaba.

A pesar de una victoria en una carrera sprint en China el año anterior, 2025 fue un año difícil, ya que Ferrari no logró ganar ningún Gran Premio. Hamilton reflexionó sobre este período complicado, reconociendo que a veces se culpaba a sí mismo por no estar al ritmo de su compañero Leclerc.

Sin embargo, el regreso a la competición en 2026 ha significado una mentalidad renovada para el piloto. “Una parte importante de mi preparación era regresar con una mentalidad fresca”, comentó Hamilton.

Durante la carrera, Hamilton destacó la necesidad de que Ferrari redoblara sus esfuerzos para superar a Mercedes, un equipo reconocido por tener uno de los mejores autos de la parrilla y en el que el mismo Lewis tocó las mieles del éxito. “Es realmente especial verlos de vuelta al frente, porque este es un equipo fenomenal. Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante para derrotarlos, ya que no es fácil ganarles cuando están en forma”, afirmó con determinación.