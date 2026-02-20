Estos son los lujosos sueldos que presumen los pilotos de la Fórmula 1; ¿Checo Pérez es el mejor pagado?

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está a un par de semanas de iniciar y los pilotos ya se preparan para la primera carrera del año, además de que se revelaron los lujosos sueldos que perciben los 22 participantes del Gran Circo.
El neerlandés Max Verstappen es el atleta que lidera este listado, pues ‘Mad Max’ tiene un contrato con Red Bull que es de ocho cifras, pues el tetracampeón de la Fórmula 1 tiene un salario estimado de 82.5 millones de dólares, mientras que Checo Pérez se encuentra hasta el octavo puesto.
Cabe recalcar que los dos volantes de Ferrari sorprenden al estar en los primeros lugares; Lewis Hamilton se coloca en la segunda posición y Charles Leclerc se encuentra en el tercer escalón. Además, McLaren y Williams son las otras dos escuderías que tienen a sus dos volantes en el top 10.
Estos son los sueldos de todos los pilotos de la Fórmula 1
Fue la página especializada en Fórmula 1 ‘Racing News 365′, la que reveló los sueldos de los 22 pilotos de la máxima categoría del automovilismo, en el que Max Verstappen lidera el listado y el último puesto es para el debutante de Racing Bulls Arvid Lindblad.
- Max Verstappen - 82.5 millones de dólares
- Lewis Hamilton - 70 millones de dólares
- Charles Leclerc - 40 millones de dólares
- George Russell - 40 millones de dólares
- Lando Norris - 35 millones de dólares
- Fernando Alonso - 23 millones de dólares
- Carlos Sainz - 15 millones de dólares
- Oscar Piastri - 15 millones de dólares
- Pierre Gasly - 14 millones de dólares
- Alex Albon - 14 millones de dólares
- Lance Stroll - 14 millones de dólares
- Checo Pérez - 9 millones de dólares
- Nico Hulkenberg - 8 millones de dólares
- Esteban Ocon - 8 millones de dólares
- Isack Hadjar - 5.8 millones de dólares
- Valtteri Bottas - 5.8 millones de dólares
- Gabriel Bortoleto - 2.3 millones de dólares
- Andrea Kimi Antonelli - 2.3 millones de dólares
- Oliver Bearman - 1.1 millón de dólares
- Liam Lawson - 1.1 millón de dólares
- Franco Colapinto - 0.5-1 millón de dólares
- Arvid Lindblad - 0.5-1 millón de dólares
Estos sueldos son los que los pilotos reciben por el contrato firmado con su escudería, no se contemplan bonificaciones, ni los ingresos que ellos puedan generar por patrocinadores.
Los pilotos ya se preparan para el arranque de la temporada de Fórmula 1
De momento, los pilotos se encuentran en Baréin disputando las prácticas previas al arranque de la temporada, en donde se vio el regreso de Checo Pérez al Gran Circo y las nuevas modificaciones que tienen los monoplazas.
Será el fin de semana del 6 al 8 de marzo cuando todas las escuderías y los pilotos se citen en la ciudad de Melbourne para llevar a cabo el Gran Premio de Australia, la primera fecha de la temporada.
Uno de los cambios que hay para este año es el número de pilotos en la parrilla, pues con la llegada de Cadillac a la máxima categoría del automovilismo, 22 volantes participarán en cada carrera del serial.
DCO