Estos son los lujosos sueldos que presumen los pilotos de la Fórmula 1; ¿Checo Pérez es el mejor pagado?

Estos son los pilotos que competirán en la Fórmula 1 este 2026.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está a un par de semanas de iniciar y los pilotos ya se preparan para la primera carrera del año, además de que se revelaron los lujosos sueldos que perciben los 22 participantes del Gran Circo.

El neerlandés Max Verstappen es el atleta que lidera este listado, pues ‘Mad Max’ tiene un contrato con Red Bull que es de ocho cifras, pues el tetracampeón de la Fórmula 1 tiene un salario estimado de 82.5 millones de dólares, mientras que Checo Pérez se encuentra hasta el octavo puesto.

Cabe recalcar que los dos volantes de Ferrari sorprenden al estar en los primeros lugares; Lewis Hamilton se coloca en la segunda posición y Charles Leclerc se encuentra en el tercer escalón. Además, McLaren y Williams son las otras dos escuderías que tienen a sus dos volantes en el top 10.

Round 1 of the 2026 season awaits...



Who's excited?! 🤩#F1 pic.twitter.com/iBIPtgeGnk — Formula 1 (@F1) February 20, 2026

Estos son los sueldos de todos los pilotos de la Fórmula 1

Fue la página especializada en Fórmula 1 ‘Racing News 365′, la que reveló los sueldos de los 22 pilotos de la máxima categoría del automovilismo, en el que Max Verstappen lidera el listado y el último puesto es para el debutante de Racing Bulls Arvid Lindblad.

Max Verstappen - 82.5 millones de dólares

Lewis Hamilton - 70 millones de dólares

Charles Leclerc - 40 millones de dólares

George Russell - 40 millones de dólares

Lando Norris - 35 millones de dólares

Fernando Alonso - 23 millones de dólares

Carlos Sainz - 15 millones de dólares

Oscar Piastri - 15 millones de dólares

Pierre Gasly - 14 millones de dólares

Alex Albon - 14 millones de dólares

Lance Stroll - 14 millones de dólares

Checo Pérez - 9 millones de dólares

Nico Hulkenberg - 8 millones de dólares

Esteban Ocon - 8 millones de dólares

Isack Hadjar - 5.8 millones de dólares

Valtteri Bottas - 5.8 millones de dólares

Gabriel Bortoleto - 2.3 millones de dólares

Andrea Kimi Antonelli - 2.3 millones de dólares

Oliver Bearman - 1.1 millón de dólares

Liam Lawson - 1.1 millón de dólares

Franco Colapinto - 0.5-1 millón de dólares

Arvid Lindblad - 0.5-1 millón de dólares

Estos sueldos son los que los pilotos reciben por el contrato firmado con su escudería, no se contemplan bonificaciones, ni los ingresos que ellos puedan generar por patrocinadores.

Ride onboard with @Charles_Leclerc as he flies around the Bahrain International Circuit to clock the fastest lap of #F1Testing ⏱️💨#F1 pic.twitter.com/CY0fI7sXgg — Formula 1 (@F1) February 20, 2026

Los pilotos ya se preparan para el arranque de la temporada de Fórmula 1

De momento, los pilotos se encuentran en Baréin disputando las prácticas previas al arranque de la temporada, en donde se vio el regreso de Checo Pérez al Gran Circo y las nuevas modificaciones que tienen los monoplazas.

Será el fin de semana del 6 al 8 de marzo cuando todas las escuderías y los pilotos se citen en la ciudad de Melbourne para llevar a cabo el Gran Premio de Australia, la primera fecha de la temporada.

Uno de los cambios que hay para este año es el número de pilotos en la parrilla, pues con la llegada de Cadillac a la máxima categoría del automovilismo, 22 volantes participarán en cada carrera del serial.

DCO