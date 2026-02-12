¡Se acabó el amor! Lando Norris y Max Verstappen protagonizan tremendo agarrón y eso que aún no inicia la Fórmula 1

Las cosas dentro de la parrilla de la Fórmula 1 están tensas, pues antes del arranque de la temporada, Lando Norris ya dio sus primeras declaraciones contra Max Verstappen, en las que asegura que el piloto neerlandés no debería estar compitiendo en la máxima categoría del automovilismo.

El volante de Red Bull aseguró que “la sensación del coche no es digna de un Fórmula 1″, a lo que Lando Norris le contestó al tetracampeón de la categoría: “Si quiere, puede parar, no tiene por qué estar en la Fórmula 1″, una respuesta que comenzó a hacerse viral en segundos, pues lo más seguro es que estos dos deportistas vuelvan a pelear el título este año.

Cabe recalcar que la declaración de Max Verstappen hablando del monoplaza es porque esta temporada la Fórmula 1 realizó varios cambios a los vehículos del Gran Circo, a los cuales los pilotos apenas se están acostumbrando de cara al arranque de la campaña.

Max Verstappen buscará ser campeón de la Fórmula 1 por quinta vez

Después de las declaraciones de Lando Norris contra Max Verstappen, lo más seguro es que la temporada que va a arrancar de la Fórmula 1 esté llena de tensión, pues son dos pilotos que estarán compitiendo por el título este 2026.

El año pasado, ‘Mad Max’ estuvo cerca de hacer lo impensable y remontar el Campeonato de Pilotos en las últimas fechas del campeonato; sin embargo, al final Lando Norris terminó siendo el nuevo monarca del trofeo, evitando que Verstappen se llevara su quinto cetro al hilo.

Este año es diferente; con un nuevo compañero de escudería y con algunos cambios en los monoplazas, Max Verstappen buscará conseguir su quinto título de la Fórmula 1, acercándose a lo conseguido por Lewis Hamilton hace algunos años, pues el británico tiene siete trofeos de la categoría en su vitrina personal.

¿Cuándo inicia la temporada 2026 de la Fórmula 1?

Los 22 pilotos de la Fórmula 1 se encuentran en Baréin disputando las prácticas previas a la temporada 2026 de la categoría y afinando los últimos detalles antes de su debut en el Gran Circo.

La nueva campaña de la máxima categoría del automovilismo está a poco menos de un mes de arrancar; será el fin de semana del 6 al 8 de marzo cuando la Fórmula 1 visite la ciudad de Melbourne, donde se llevará a cabo el Gran Premio de Australia, la primera parada del serial.

Mientras que la fecha más esperada por la afición mexicana, el Gran Premio de México, se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, celebrando el Día de Muertos junto a la Fórmula 1.

