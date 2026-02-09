McLaren no se queda atrás y presenta su monoplaza con el que buscarán el bicampeonato de la Fórmula 1 (VIDEO)

Los actuales campeones de la Fórmula 1 decidieron presentar su monoplaza un día después de que Cadillac diera a conocer su diseño en la noche del Super Bowl LX. McLaren no se rompe mucho la cabeza y sigue optando por usar los colores negro y naranja para su automóvil.

En el video de presentación y en el evento que organizó la escudería británica para enseñar el diseño, estuvieron presentes los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, quienes portaron el Nomex que presumirán durante toda la temporada en el Gran Circo.

El diseño de este año es muy parecido al de la temporada pasada, con el naranja como el color base del monoplaza y los detalles en negro. Algunas cosas que cambiaron fueron la posición de algunos patrocinadores; otra cosa que es diferente es el color del rin, pues predomina el azul sobre el rojo, amarillo y verde.

Livery? Consider it launched ✔️#McLarenF1 pic.twitter.com/lUh8xZcFBR — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) February 9, 2026

McLaren será el equipo a vencer en esta temporada de Fórmula 1

Todo está listo para que se lleven a cabo las prácticas a puerta abierta de la Fórmula 1 en Baréin, que marcarán el arranque de la campaña antes de que los pilotos se presenten en la primera carrera del año.

McLaren saldrá en cada fecha por los primeros lugares para volver a ganar el título del Campeonato de Constructores, además de que podríamos ver de nuevo la pelea entre sus dos pilotos por el Campeonato de Pilotos.

El MCL40 es el nombre que lleva el nuevo diseño de la escudería británica para esta temporada y el cual se ve diferente por los cambios que tuvieron los monoplazas para la siguiente campaña de la máxima categoría del automovilismo.

A look at the McLaren team livery over the last five seasons, featuring the new one for 2026.



Which is your favorite? pic.twitter.com/kz5QHkTzrP — Motorsport (@Motorsport) February 9, 2026

¿Cuándo arranca la temporada 2026 de la Fórmula 1?

Estamos a poco menos de un mes de que la temporada 2026 de la Fórmula 1 arranque con McLaren como el equipo a vencer por ser el actual campeón de la máxima categoría del automovilismo, además de ver a Checo Pérez regresar a las pistas con Cadillac.

El arranque del Gran Circo será el fin de semana del 6 al 8 de marzo en la ciudad de Melbourne, donde se llevará a cabo el Gran Premio de Australia, la primera carrera de la temporada en la Fórmula 1.

Después de vivir una campaña llena de emociones y dramatismo hasta la última fecha del campeonato, este año el máximo circuito del automovilismo promete nuevamente una pelea entre los primeros puestos por el Campeonato de Pilotos.

DCO