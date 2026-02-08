“¡Checo, Checo!" Así vivieron los aficionados la presentación del Cadillac de Checo Pérez en Times Square (VIDEO)

La expectativa del público en Times Square fue mucha para conocer el nuevo Cadillac de Checo Pérez.

Varios aficionados se dieron cita en Times Square, Nueva York, para ver la revelación del nuevo Cadillac que el mexicano Sergio Checo Pérez, quien el próximo mes volverá a correr en la Fórmula 1 y lo hará con la debutante escudería estadounidense, con la que decidió volver al Gran Circo tras un año sabático.

A pesar de que al mismo tiempo se celebraba el Super Bowl LX de la NFL entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, los aficionados del deporte motor se dieron cita en gran número al importante destino turístico para conocer en primera fila el nuevo monoplaza del tapatío Checo Pérez.

Así de reveló el auto de Cadillac en Times Square!!



Se tardó un poquito así que la gente comenzó a gritar “Checo, Checo!” 🫶🏻✨ pic.twitter.com/ZsD61Ryp0p — Marie🌸 (@ma_fe79) February 9, 2026

La gente reunida comenzó a gritar “Checo, Checo” debido a que tardó un poco más de lo esperado en ser revelado el monoplaza que el mexicano y el finlandés Valtteri Bottas conducirán en la primera campaña de Cadillac en la Fórmula 1.

¿Cuándo corre Checo Pérez su primer Gran Premio de F1 con Cadillac?

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 se pondrá en marcha el próximo 5 de marzo con las primeras dos prácticas del Gran Premio de Australia, cuya carrera se llevará a cabo el sábado 7 en el Circuito de Albert Park, en Melbourne.

Esa carrera marcará el debut del jalisciense Checo Pérez con Cadillac, escudería con la que retomará su trayectoria como piloto de la Fórmula 1 después de un año sabático tras su salida de Red Bull.

History in motion. Our 2026 livery. pic.twitter.com/WbaoEpOoDA — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026

Cadillac será la sexta escudería de Checo Pérez en la Fórmula 1. Anteriormente formó parte de Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull.

¿Cuándo fue el último Gran Premio de F1 que corrió Checo Pérez?

Checo Pérez no corre un Gran Premio de Fórmula 1 desde el 8 de diciembre del 2024, cuando la temporada de ese año concluyó con la celebración del Gran Premio de Abu Dabi en el Circuito de Yas Marina.

Fue un mal final para el volante tapatío, quien abandonó la carrera por un trompo que sufrió, el cual le generó daños en el RB20, en lo que fue su quinto retiro de aquella campaña.

EVG