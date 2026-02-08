¡Campeones! Seahawks cobra revancha de Patriots y conquista su segundo Vince Lombardi tras ganar el Super Bowl LX

Los Seattle Seahawks ganaron el Super Bowl LX de la NFL después de imponerse a los New England Patriots.

Los Seattle Seahawks consiguieron su segundo trofeo Vince Lombardi luego de derrotar por marcador de 29-13 a los New England Patriots en el Super Bowl LX de la NFL, celebrado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde la defensa de los Halcones Marinos estuvo implacable y asfixió a Drake Maye, quarterback de los Pats.

Pasaron 11 años para que los Halcones Marinos cobraran revancha de la derrota a manos de los Pats en el Super Bowl XLIX, cuando Tom Brady y compañía dejaron con las manos vacías a los entonces dirigidos por Pete Carroll. Sam Darnold, mariscal de campo de los de Washington, probó las mieles de la gloria tras su difícil paso por cuatro franquicias.

Christian González evita que el pase avance y frena la ofensiva de los Seahawks. pic.twitter.com/3aCClFPBQs — NFL México (@nflmx) February 9, 2026

Touchdown de AJ Barner y Seahawks mantienen la ventaja en el Super Bowl LX. pic.twitter.com/iUhsSP1Iyp — NFL México (@nflmx) February 9, 2026

Seattle se puso en ventaja en los primeros momentos del arranque del juego con un gol de campo de 33 yardas de Jason Myers, quien logró otros cuatro más durante el partido.

Seahawks anula a ofensiva de Patriots en el Super Bowl LX

La defensiva de los Halcones Marinos estuvo implacable durante la primera mitad del juego, aunque solamente se fue al medio tiempo con ventaja de 9-0 tras otros dos goles de campo de Jason Myers.

Una de las acciones más destacadas en el segundo cuarto del encuentro en el Levi’s Stadium la protagonizó Christian González, el cornerback de los Patriots que tiene raíces colombianas que tuvo una espectacular jugada a la defensiva al impedir un touchdown de los Seahawks.

Jason Myers consiguió su cuarto gol de campo (69 yardas) de la noche en el tercer cuarto para aumentar la ventaja de los de Washington a 12-0.

New England devolvió la patada hasta la yarda 32. Fue precisamente en el penúltimo cuarto del encuentro que se registró la primera captura para Sam Darnold, mariscal de campo de Seattle.

Una mala noticia llegó para los campeones de la NFC, cuando el receptor abierto Jaxon Smith-Njigba abandonó el Super Bowl LX por una conmoción cerebral. Sin embargo, pudo regresar para el último cuarto.

Los errores seguían condenando a unos Patriots que se fueron al último cuarto del duelo sin puntos y con la necesidad de conseguir una auténtica hazaña. La defensiva de Nueva Inglaterra era la que impedía que esto fuera ya una paliza a estas alturas del juego.

Seahawks y Patriots dejan los Super Bowls hasta el último cuarto

El primer touchdown del Super Bowl LX lo consiguió AJ Barner en los albores del último cuarto. Jason Myers convirtió la patada de punto extra y los Halcones Marinos estaban ya muy cerca del trofeo Vince Lombardi al irse 19-0.

Un aficionado de los Pats ingresó a la cancha del Levi’s Stadium pocos momentos después mientras la desesperación ya se apoderaba de los integrantes de Nueva Inglaterra.

Pero justo después de ese incidente los dirigidos por Mike Vrabel lograron sus primeros puntos del duelo con un touchdown de Mack Hollins. Andy Borregales hizo efectiva la patada de punto extra y los monarcas de la Conferencia Americana todavía seguían vivos.

La esperanza de los Patriots terminó con el touchdown de Uchenna Nwosu a falta de 4 minutos y 27 segundos en el reloj. Jason Myers concretó la patada de punto extra. Sin embargo, Rhamondre Stevenson hizo más decorosa la pizarra con su anotación, pero el tiempo ya no le alcanzó a Nueva Inglaterra.

EVG