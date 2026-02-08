Estrella de los New England Patriots es esposado en el Super Bowl 2026; ¿Qué crimen cometió? (VIDEO)

Mack Hollins sorprendió a todos los aficionados de la NFL que están viendo el Super Bowl, pues el jugador de los New England Patriots arribó al Levi’s Stadium esposado y descalzo, una imagen que se robó las miradas de los camarógrafos que se encontraban en los pasillos.

Sin embargo, todo está bien con Mack Hollins durante el Super Bowl, solo que el receptor abierto de los Patriots ha sorprendido en toda la temporada con sus extravagantes vestimentas y el disfraz que trae es de la película Hannibal Lecter.

Para que todo el mundo lo vea:

Jugador de los Patriots, Mack Hollins, llega al #SuperBowl esposado y descalzo. pic.twitter.com/ElzZ6wjAz7 — Carlos Montero (@CMonteroOficial) February 8, 2026

Mack Hollins siempre sorprende con sus excentricidades

A lo largo de la temporada regular de la NFL, Mack Hollins ha sorprendido a la afición con sus excentricidades en la llegada a los estadios de la NFL, aunque una de ellas es estar siempre descalzo sin importar las bajas temperaturas que pueden llegar a darse en los recintos de la liga.

En el partido por el Campeonato de la Conferencia Americana, Hollins dejó sin palabras a varios fanáticos al llegar al estadio de los Denver Broncos con botellas de vidrio en los dedos, haciéndolas sonar en todo el pasillo y, al momento de recibir el premio, también estaba con sus botellas al estilo de la película de “The Warriors”.

De igual forma, el jugador de los New England Patriots tiene un peculiar ritual de beber agua con chocolate; esto lo hace mezclando M&M’s en una botella, algo que ha dejado impresionados a todos sus fans.

Patriots WR Mack Hollins never has a dull game day entrance and Super Bowl LX is no different… pic.twitter.com/lUk1E01bgK — Jack Aylmer (@Jack_Aylmer) February 8, 2026

Patriots busca su séptimo título del Super Bowl en su historia

El Super Bowl LX significa una oportunidad muy importante para los Patriots de conseguir su séptimo título Vince Lombardi en la historia de la franquicia de Nueva Inglaterra, algo que sería único en la liga.

Si el conjunto dirigido por Mike Vrabel llega a salir campeón, se convertiría en el único equipo de la NFL en ganar siete títulos, aunque en la historia de la National Football League, Tom Brady es el jugador con más trofeos, con siete.

La última vez que los Patriots disputaron el Super Bowl, antes de esta edición, fue en 2019, cuando Brady disputó su último SB con el equipo de Nueva Inglaterra en la edición LIII, cuando vencieron a los Rams 13-3 en Atlanta, Georgia.

