Super Bowl 2026: Ellos son los famosos que asistieron

Este domingo se lleva a cabo el Super Bowl 2026 y no pudieron faltar al juego varias celebridades

Ellos son los famosos que asistieron al Super Bowl 2026 Foto: Reuters
Por:
Mariana Garibay

Este domingo 8 de febrero se celebró el Super Bowl 2026 y con ello, varias celebridades no perdieron la oportunidad de asistir a la final de la NFL que se jugó entre los Seahawks de Seattle y los Patriotas de Nueva Inglaterra.

A continuación, te compartimos quiénes son las estrellas que no faltaron al Super Bowl 2026.

Jay Z y Blue Ivy

El productor musical y su hija con Beyoncé fueron un par de los asistentes más destacados del juego de final de temporada en la NFL.

Sofía Vergara

Alguien que destacó fue la latina Sofía Vergara, quien lucía un top ajustado con escote de corazón y unos jeans gris claro.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian

La pareja que recientemente dio a conocer su romance fueron captados en el Super Bowl 2026

Chris Pratt

El actor Chris Pratt mostró su emociones de nuevamente asistir al juego.

Kendall Jenner

Justin Bieber

Adam Sandler

Las estrellas en La Casita de Bad Bunny

