Super Bowl 2026: Ellos son los famosos que asistieron

Este domingo 8 de febrero se celebró el Super Bowl 2026 y con ello, varias celebridades no perdieron la oportunidad de asistir a la final de la NFL que se jugó entre los Seahawks de Seattle y los Patriotas de Nueva Inglaterra.
A continuación, te compartimos quiénes son las estrellas que no faltaron al Super Bowl 2026.
Los famosos que asistieron al Super Bowl 2026
Jay Z y Blue Ivy
El productor musical y su hija con Beyoncé fueron un par de los asistentes más destacados del juego de final de temporada en la NFL.
Sofía Vergara
Alguien que destacó fue la latina Sofía Vergara, quien lucía un top ajustado con escote de corazón y unos jeans gris claro.
Lewis Hamilton y Kim Kardashian
La pareja que recientemente dio a conocer su romance fueron captados en el Super Bowl 2026
Chris Pratt
El actor Chris Pratt mostró su emociones de nuevamente asistir al juego.