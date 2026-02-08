Super Bowl 2026: Ellos son los famosos que asistieron

Ellos son los famosos que asistieron al Super Bowl 2026

Este domingo 8 de febrero se celebró el Super Bowl 2026 y con ello, varias celebridades no perdieron la oportunidad de asistir a la final de la NFL que se jugó entre los Seahawks de Seattle y los Patriotas de Nueva Inglaterra.

A continuación, te compartimos quiénes son las estrellas que no faltaron al Super Bowl 2026.

Los famosos que asistieron al Super Bowl 2026

Jay Z y Blue Ivy

El productor musical y su hija con Beyoncé fueron un par de los asistentes más destacados del juego de final de temporada en la NFL.

Sofía Vergara

Alguien que destacó fue la latina Sofía Vergara, quien lucía un top ajustado con escote de corazón y unos jeans gris claro.

sofia vergara backstage at the super bowl pic.twitter.com/RrdFxG7TKH — 𝓕avs (@favspopculture) February 8, 2026

Lewis Hamilton y Kim Kardashian

La pareja que recientemente dio a conocer su romance fueron captados en el Super Bowl 2026

Unos cuantos cientos de miles se estarán enterando hoy que Kim Kardashian y Lewis Hamilton salen.#SuperBowl #F1 pic.twitter.com/FQSXXz229o — Eduardo Olmos Ayala (@EOlmos) February 9, 2026

Chris Pratt

El actor Chris Pratt mostró su emociones de nuevamente asistir al juego.

WE’RE IN THE SUPER BOWL BABY!!!!! Been with this team for as long as I can remember and tonight, they’re playing for it all! Here we go. I’m calm, I’m relaxed, and will 100% be losing my voice. @Seahawks #12s pic.twitter.com/PWA3fMG7X0 — Chris Pratt (@prattprattpratt) February 8, 2026

Kendall Jenner

Justin Bieber

🚨| YA LLEGARON



Llegaron los Biebers al #SuperBowl pic.twitter.com/gT7WswSZoP — Justin Bieber México (@ibeliebersmx) February 8, 2026

Adam Sandler

“Adam Sandler, supporting the Patriots, as per usual.”



Believe this is literally the first time in my life I’ve seen the Sand Man supporting the Patriots. Isn’t he a Jets fan? pic.twitter.com/hzYNXvc9xI — Michael Hurley (@michaelFhurley) February 9, 2026

Las estrellas en La Casita de Bad Bunny