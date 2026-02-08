Asi fue la presentación de Green Day al inicio del Super Bowl 2026, ¿hubo indirecta a Trump?

Green Day se presentó este domingo 8 de febrero como el show inaugural del Super Bowl 2026, momento que generó expectativa entre los seguidores de la banda y quienes esperaban un mensaje ácido de los mismos contra Donald Trump.

A pesar de la espera, resultó que Green Day ofreció una presentación bastante menos escandalosa, donde interpretaron un mix de tres canciones que han marcado su carrera. “Holiday”, “Boulevard of broken dreams” y finalmente, “American Idiot”.

#GreenDay en el #SuperBowl 🔥🔥🔥



Pues no. No hubo mensaje o frase vs #DonaldTrump.



Tocaron un breve mix con Holiday, Boulevard, y American Idiot.



🧐 pic.twitter.com/6Hl4ZoBoRW — Pajaré. 🐦📸📝 (@ELPAJANAVARRO) February 8, 2026

Si bien la banda no dio ninguna declaración explícita contra el presidente de los Estados Unidos, sí hicieron un pequeño cambio a la letra original de “American Idiot”, canción que siempre ha existido como una especie de denuncia en contra del conservadurismo.

Billie Joe Armstrong cambió la línea “No soy parte de una agenda redneck” en la canción “American Idiot” por “No soy parte de la agenda MAGA”, en referencia al lema de Trump “Make America Great Again”.

Esta no es la primera vez que ocurre el cambio, pues la agrupación desde hace tiempo se ha mostrado crítico contra las políticas de Trump, como han compartido a través de sus canciones y presentaciones.

Ya en la semana del Super Bowl, Green Day había enviado un mensaje en contra de ICE y Donald Trump, en donde señaló: “Esto va para todos los agentes de ICE: dejen ese trabajo de mi*rda… porque cuando esto termine, Noem, Miller, Vance, Trump los dejarán como a un mal hábito”, aseguró el vocalista de la banda.