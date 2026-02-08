La elección de Apple music y la NFL para llevar a Bad Bunny al medio tiempo del Super Bowl 2026 generó críticas por parte principalmente de grupos conservadores que no consideraban correcto que latino formara parte del evento americano.

¿Cuál es el motivo detrás de las críticas hacia Bad Bunny? Aquí te contamos porqué algunas personas no quieren verlo en el Super Bowl 2026.

¿Por qué no quieren a Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

En primera instancia, el artistas desde sus inicios ha recibido críticas y señalamientos por su estilo de música y su forma de cantar, que para muchos no es valiosa musicalmente, por lo que no lo consideran un artista de verdad; aunque en ocasiones, tampoco se han dado la oportunidad de conocer la variedad de su catálogo.

Además, aunque el cantante de ‘Eooo’ es puertorriqueño y por lo tanto tiene nacionalidad estadounidense, miles de personas criticaron su participación en el importante evento deportivo, dejando de lado que el famoso es considerado como uno de los mayores artistas en el mundo en la actualidad.

Y es que es inevitable tomar en cuenta la fuerte tensión que existe entre Estados Unidos y el resto del mundo, pero particularmente con su comunidad latina desde que ICE se ha encargado de reprimir de deportar brutalmente a miles de migrantes del centro y sur de América Latina.

▶ #Video | 🏈 ¡La llegada de Bad Bunny al show de medio tiempo del Super Bowl sigue dando de qué hablar! 🎤 En La Razón Deportiva te traemos el análisis y las expectativas que se tienen para la presentación del cantante puertorriqueño. 🏟️ ¿Superará a Michael Jackson? 🤔… pic.twitter.com/y0ZXXbT7DP — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 7, 2026

Por su parte, Bad Bunny ha destacado por su activismo desde hace años, no solo por sus canciones bailables. Esto quedó claro en el año 2022 con la canción ‘El Apagón’, donde criticaba la gentrificación de Puerto Rico, tema que volvió a abordar en su más reciente álbum, Debí Tirar Más Fotos.

El cantante se ha convertido en una figura polémica e incluso indeseable para los americanos más patriotas que no gozan de su mensaje de empoderamiento latino, sin mencionar las pequeñas acciones ‘protesta’ que ha realizado en el pasado, como hablar en español aunque el auditorio sea en su mayoría americano.

Y este es otro elemento que incomoda a los conservadores americanos, pues a pesar de que en el pasado artistas como Shakira (que es colombiana) se han presentado en el Super Bowl, por lo general interpretaban sus canciones en inglés.

Today, Bad Bunny will make history as the first artist to deliver an entirely Spanish-language #SuperBowl Halftime Show performance. pic.twitter.com/2tmh3OB3Vb — Pop Crave (@PopCrave) February 8, 2026

El interés de grupos porque el famoso no se presente son tales que no solo se recaudaron firmas para tratar de cancelar su show, sino que al artista le llegaron amenazas e incluso se llevará a cabo una presentación alterna con “The All American Half Time Show” de la organización Turning Point USA.

Es evidente que Bad Bunny hará algo muy diferente en el Super Bowl 2026. El público espera con ansias saber cuál será la historia que buscará contar sobre los 14 minutos que tendrá en el escenario.