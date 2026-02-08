¿Cuál es la merch de Bad Bunny por el Super Bowl 2026?

¿Cuál es la merch de Bad Bunny por el medio tiempo del Super Bowl 2026?

Bad Bunny no solo promete dar un show de medio tiempo inolvidable en el Super Bowl 2026, pues junto a su presentación también ha lanzado en colaboración con la NFL una línea de merch especial por el que promete ser uno de los momentos más importantes de su carrera.

Ya seas fan de los Patriotas, de los Seahawks o de cualquier otro de los equipos que forman parte de la NFL, la merch de Bad Bunny tiene algo para todos los fans de su música y del fútbol americano.

La merch de Bad Bunny x NFL

La colaboración histórica es de edición limitada y cuenta con elementos característicos de Puerto Rico, siendo la estrella principal del show el icónico Sapo Concho, que forma parte de su más reciente álbum de estudio, Debí Tirar más Fotos.

New Limited Merch featuring “Sapo Concho” NFL is bringing this big energy 🇵🇷🏟️🥹 CONCHOOOO 💚 https://t.co/0kScqmY9L6 pic.twitter.com/19iSKCHAwi — TourBadBunny (@bbunnyontour) January 24, 2026

En ese sentido, son varias las prendas que se encuentran disponibles en el sitio web oficial. Hay tanto playeras como hoodies y gorras que muestran al Sapo Concho vestido con el traje de todos los equipos de la liga. Además, el sapo también se encuentra como un llavero.

También hay playeras más sencillas con el logo de la NFL y conmemorativas con el nombre en español del Super Bowl, es decir, el Super Tazón. Además, se encuentra una playera con las sillas de la portada de su reciente álbum.

Otro diseño disponible en la tienda son dos bomber jackets de color negro y azul claro respectivamente con el nombre de Bad Bunny bordado a un lado y el de “Super Tazón” del otro.

Los precios varían, siendo lo más económicos los llaveros de 40 dólares y lo más caro, las bomber jackets que cuestan un total de 300 dólares. Sin duda, se trata de una manera para extender la magia del Super Bowl 2026.