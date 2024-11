Green Day hace un repaso por su notable carrera en el Corona Capital 2024

A siete años de su última visita a México, que fué también en un Corona Capital, Green Day regresó a nuestro país y al festival para tocar algunas de las canciones que han marcado de manera importante su trayectoria musical y que le han colocado como una de las mejores agrupaciones en su tipo y de su generación.

Primero sonaron a manera de introducción Queen y The Ramones con todos cantando para recibir a Billie Joe Armstrong en la guitarra y voz, Mike Dirnt en el bajo y Tré Cool tocando la batería, mientras que un animado sujeto vestido de conejo rosa apareció saltando con muy buen ritmo en el escenario.

Después de un video con escenas de diferentes capítulos de la historia de Green Day, “The American Dream Is Killing Me” fue la primera canción en sonar ante la emoción del publico, mientras que en el escenario sobresalía una serie de bocinas que se iluminaban de color rosa y de las cuales salían llamaradas de fuego detrás del grupo.

Green Day en su presentación en el Corona Capital 2024

Para comenzar con la celebración del 30 aniversario del disco Dookie, sonó el sencillo “Basket Case”, uno de los máximos clásicos del punk y rock alternativo de los años 90. “Longview” fue la siguiente canción que tocaron, seguida de “Welcome to Paradise” en lo que fué un triple combo de locura, que aparentemente no podía mejorar y que sí siguió escalando con “She”.

Posteriormente, el vocalista, al notar que había mucho alboroto en la zona frente al escenario, preguntó si todo estaba bien e invitó a una fan a subir con él para comprobar cómo estaba ella luego de lo sucedido, en lo que fué un gesto de gran amabilidad de parte del músico, quien mostró que le importan sus seguidores.

La fiesta continuó con “When I Come Around” y luego sonó otro tema conocido, “Know Your Enemy”, durante el cual Billie Joe preguntó quién se sabía la letra y subió a una fan para que cantara una parte. “Minority” también animó mucho a los asistentes, quienes no pararon de aplaudir a su ritmo.

Mike Dirnt durante la presentación de Green Day en Corona Capital 2024

Al grito de “Viva México, We Love Mexico” el cantante y guitarrista mostró su emoción, para luego presentar al baterista. La estridencia de “Brain Stew” también se hizo presente entre llamaradas y como preámbulo para “American Idiot” en el inicio de la celebración de 20 años del disco al que dicho tema le da título.

“Damas y caballeros esto es American Idiot, ¿están listos?”, gritó un muy emocionado Billie para darle paso a “Holiday” con una mano gigante sosteniendo una granada en forma de corazón al fondo del escenario, misma imagen de la portada del álbum lanzado hace dos décadas.

En una ocasión tan especial no podía faltar “Boulevard of Broken Dreams”, poderosa balada que no dejaba de sonar en la radio y los canales de videoclips durante el año 2004. “Are We the Waiting” y “St. Jimmy” llegaron en paquete, al igual que en el emblemático material del que se desprenden.

Tré Cool durante la presentación de Green Day en la CDMX

“Give Me Novacaine” marcó un momento tranquilo, muy necesario para descansar luego de tanta intensidad con la mayoría de las canciones anteriores. “El mundo está en caos, no sabemos qué pasará mañana, pero hoy estamos todos juntos”, expresó el cantante, invitando a los presentes a disfruatar del momento que estaban compartiendo.

Terminando “Letterbomb” comenzó “Wake Me Up When September Ends”, que marcó uno de los momentos más emotivos del show de Green Day. La ópera rock “Jesus of Suburbia” fue interpretada en su totalidad para la buena suerte de los fans que no dejaron de cantar cada una de sus partes.

A pesar del final de la celebración del American Idiot, todavía quedaba tiempo para escuchar más canciones y la siguiente fue “Bobby Sox” con todos cantando “Do you wanna be my girlfriend? Do you wanna be my boyfriend?”. El cierre llegó en forma de la emotiva e icónica “Good Riddance (Time of Your Life)” con absolutamente todos cantando su significativa letra.

Green Day ofreció una noche inolvidable y uno de sus mejores conciertos en México en el marco del Corona Capital 2024, marcando un gran final para el primer día de esta edición del festival.