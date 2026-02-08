¿Cuánto le pagan a Bad Bunny por cantar en el Super Bowl 2026?

Después de que Bad Bunny triunfó en los Grammy 2026 al convertirse en el primer intérprete en obtener el reconocimiento a Álbum del Año con una producción en español —el álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS—, ahora el puertorriqueño se alista para conquistar uno de los eventos más vistos del planeta.

Este domingo será el primer artista masculino latino en liderar un show de medio tiempo del Super Bowl. A raíz de ello, entre millones de personas surge la duda sobre cuánto dinero le pagará la NFL a Benito; en La Razón te contamos.

Aunque muchos creen que los artistas reciben enormes sumas de dinero por presentarse en el Super Bowl, la realidad es distinta. La NFL no paga honorarios millonarios a los artistas del medio tiempo; en cambio, cubre todos los gastos de producción, escenografía, vestuario y logística, que suelen superar los 10 millones de dólares.

Para Bad Bunny, esto significa que su participación no le generará un pago directo, pero sí le dará una exposición global frente a más de 100 millones de espectadores, por lo que el evento se ha convertido en una plataforma para aumentar ganancias y reproducciones.

En ediciones anteriores, artistas como Shakira, Jennifer Lopez y Rihanna tampoco recibieron un salario, pero sus ventas y reproducciones digitales se dispararon tras el show.

Bad Bunny sorprende al mundo con el mejor trailer para el Super Bowl LX ı Foto: Especial

¿Cuánto durará el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 y a qué hora verlo en México?

La presentación de Bad Bunny tendrá una duración aproximada de 12 a 15 minutos, siguiendo el formato tradicional del medio tiempo. Se llevará a cabo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, durante el Super Bowl LX que enfrentará a los New England Patriots contra los Seattle Seahawks.

En México, el show del puertorriqueño podrá verse el domingo 8 de febrero de 2026, alrededor de las 19:00 horas (tiempo del centro de México), aunque el horario exacto dependerá de cómo se desarrolle el partido.

¿Quién se presentó en el show de medio tiempo del super Bowl 2025?

El Super Bowl LIX se celebró en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana. El encargado del espectáculo de medio tiempo fue nada menos que el rapero Kendrick Lamar.

El estadounidense cantó ante unos 83 mil asistentes, y más de 180 millones de espectadores que se unieron a la transmisión, éxitos como “Squabble Up”, “HUMBLE”, “DNA”, “Euphoria”, “peekaboo”, “Dodger Blue”, “luther”, “All the Stars”, “tv off” y “Not Like Us”.

Además, sorprendió al público al contar con artistas invitados que no necesariamente fueron cantantes; ellos fueron el actor Samuel L. Jackson y la intérprete SZA.