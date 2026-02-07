¿Quiénes suenan como invitados de Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

Bad Bunny se prepara para hacer historia como el primer artista masculino latino en liderar el show de medio tiempo del Super Bowl, este 2026.

El cantante originario de Puerto Rico podría contar con la participación de otros grandes del género urbano y, a pocas horas de que esto sea realidad, la emoción y la especulación está a todo lo que da.

Los millones de seguidores de Conejo Malo esperan presenciar colaboraciones emblemáticas. Aquí te contamos quiénes son los artistas más sonados entre las predicciones.

¿Quiénes suenan como invitados de Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

Se especula que el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 estaría diseñado como una celebración de la cultura latina, por lo que se espera que artistas que han colaborado con él en éxitos internacionales estén presentes como invitados especiales.

Entre los nombres que más suenan se encuentran:

J Balvin , con quien comparte el álbum Oasis y temas como “Qué Pretendes”.

Cardi B , con quien interpretó el hit mundial “I Like It”.

Rosalía , con quien lanzó “La Noche de Anoche”.

Daddy Yankee , considerado uno de los padres del reguetón.

Una última opción sería alguna banda o artista de Puerto Rico que sean considerados como leyendas, por ejemplo, El Gran Combo de Puerto Rico.

Aunque la NFL no ha confirmado oficialmente a los invitados, sin duda, serán artistas de talla internacional que nos robarán el aliento con sus interpretaciones.

El jueves, en conferencia de prensa previo a la gran noche, Bad Bunny fue cuestionado sobre los posibles invitados que tendrá este domingo. Sin embargo, el famoso evitó dar detalles. “Sabes que es algo que no te voy a decir, no sé por qué preguntaste eso. Bueno, por supuesto que creo que tengo muchos invitados; va a ser mi familia, mis amigos o toda la comunidad latina alrededor del mundo”, respondió.

¿Cuándo, por dónde y a qué hora ver a Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

El Super Bowl LX se celebrará este domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con el duelo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

El espectáculo de medio tiempo, encabezado por Bad Bunny en compañía de artistas no revelados, se transmitirá en México a través de Canal 5, ESPN y Star+, aproximadamente a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), aunque el horario exacto dependerá del desarrollo del partido.