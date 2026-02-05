Super Bowl 2026: Bad Bunny y los momentos polémicos en el Show del Medio Tiempo de la NFL

Aunque es un show corto, el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl acapara, en muchas ocasiones, los temas de conversación al rededor de lo que sucede en el juego más esperado de la NFL y este 2026 no será la excepción con la presentación de Bad Bunny, reguetonero de Puerto Rico que pondrá el sazón latino en el juego Seattle Seahawks vs New England Patriots.

¿Por qué la presentación de Bad Bunny en el Medio Tiempo del Super Bowl es polémico?

La elección de Bad Bunny como el encargado del Show del Miedo Tiempo del Super Bowl LX generó polémica al tratarse de un reguetonero, referente de la música urbana latina y que ha sido un estandarte en cuento a representación latina. Todos estos factores generaron fuertes críticas de los sectores conservadores de Estados Unidos.

Otro punto clave para entender el descontento de Bad Bunny en el Super Bowl de la NFL es que canta en español y eso no es bien visto por aficionados, reporteros y hasta jugadores, quienes señalan que el artista debe ser americano y/o hablar inglés, pues el Super Tazón es por excelencia la competencia americana.

En adición, el Conejo Malo ha sido claro en sus posturas políticas y comentarios críticos sobre temas como inmigración y agencias como ICE. Está en contra de las detenciones de migrantes latinos y de la brutalidad de los agentes migratorios, lo que generó hasta repudio del presidente Donald Trump.

Los momentos polémicos del Super Bowl en la historia

Katy Perry: En el espectáculo de 2015, la actuación de Katy Perry tuvo un momento viral inesperado: uno de los bailarines disfrazado de tiburón (conocido como Left Shark) se desvió por completo de la coreografía, moviéndose de forma errática. Aunque no fue una “polémica” moral, se convirtió en un fenómeno cultural, generando memes y debates sobre si arruinó o mejoró el show.

Beyoncé y “Formation”: Durante el Super Bowl LI, Beyoncé sorprendió al presentar “Formation” con un grupo de bailarines y símbolos asociados al movimiento Black Lives Matter. La actuación, aunque celebrada por muchos por su mensaje de empoderamiento, también generó críticas de figuras conservadoras que la vieron como un acto demasiado político dentro de un espectáculo deportivo.

Protesta en el show de Kendrick Lamar: En el espectáculo de Kendrick Lamar en 2025, un individuo apareció en el escenario agitando banderas de Palestina y Sudán, lo que provocó reacciones polarizadas en redes y medios. El hombre fue detenido, pero el momento subrayó cómo el medio tiempo se ha convertido en una plataforma donde puede surgir activismo espontáneo o violencia simbólica.

Jennifer Lopez y Shakira: Aunque muchas personas consideraron este show un hito cultural, también hubo críticos que señalaron aspectos “demasiado sexualizados” de la presentación de J.Lo y Shakira, con debates en redes sociales y entre públicos más conservadores sobre si era adecuado para un evento familiar transmitido en horario estelar.

