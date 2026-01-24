¿Donald Trump no va al Super Bowl LX por culpa de Bad Bunny? La insólita razón que aleja al presidente de Estados Unidos

Este domingo se realizan las finales de Conferencia, el paso previo a que se juegue el Super Bowl LX. A horas de los partidos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no irá al magno evento de la NFL y de paso criticó el Show del Medio Tiempo, que este año estará a cargo del reguetonero Bad Bunny.

A horas de los juegos de Campeonato de Conferencia, el presidente Trump dijo que no asistirá al Super Bowl 2026 porque “está demasiado lejos”. “Lo haría (asistir). He estado en muy buenas manos en el Super Bowl.Les caigo bien”, comentó el mandatario en entrevista a The New York Post en la Oficina Oval.

Donald Trump asistió al Super Bowl 2025 ı Foto: Reuters

El presidente Trump tuvo también palabras para el reguetonero Bad Bunny, quien es el encargado de realizar el Show de Medio Tiempo del Super Bowl. El artista de Puerto Rico tomará el escenario de la NFL en medio de un clima político complicado en Estados Unidos, que tiene una fuerte política anti-inmigrantes. Además, su acto se dará a la par de las multiples redadas de ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

“Estoy en contra de ellos. Creo que es una decisión terrible. Lo único que hace es sembrar el odio. Terrible”, dijo Donald Trump sobre Bad Bunny, pero sus declaraciones también fueron para la banda de punk rock Green Day, que recientemente fue anunciada como parte de los show del Super Bowl de la NFL.

San Francisco será la sede del Super Bowl LX, en donde solo dos de los cuatro equipos con vida en el campeonato podrán estar. Los finalistas de este año son Broncos y Patriots, así como Seahawks y Rams.

¿Cuándo es el Super Bowl LX de la NFL?

La temporada 2025 de la National Football League se encuentra en la postemporada y los aficionados esperan con ansias que llegué el día del Super Bowl para conocer a los nuevos campeones de la liga, además de que este año todos los fans de Bad Bunny estarán atentos a lo que ocurra en el Half Time Show.

La NFL eligió la casa de los 49ers de San Francisco, el Levi’s Stadium, para llevar a cabo la edición número 60 del Súper Tazón; el partido más esperado de la campaña será el domingo 8 de febrero, para que todos los fanáticos de los emparrillados lo apunten en su calendario.

