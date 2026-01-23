Seahawks vs Rams: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional de la NFL?

Seahawks y Rams definen al segundo clasificado al Super Bowl de la NFL en la final de la Conferencia Nacional.

Los Seattle Seahawks y Los Angeles Rams definirán este domingo 25 de enero en Lumen Field al campeón de la Conferencia Nacional de la NFL, y por ende al segundo equipo clasificado al Super Bowl LX, a celebrarse el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California.

Los Seahawks, los mejores de la NFC en la temporada regular, no tuvieron piedad de los San Francisco 49ers en la ronda divisional, en la que los Rams vencieron en tiempo extra a los Bears en un gélido juego en el Soldier Field de Chicago.

One side will win 👀



LARvsSEA– Sunday 6:30pm ET on FOX/FOX One

Stream on @NFLPlus pic.twitter.com/mFF6RAG3zE — NFL (@NFL) January 23, 2026

El vencedor entre Seattle y Los Ángeles se medirá ante el ganador de la Conferencia Americana entre los New England Patriots y los Denver Broncos para definir al campeón del Super Bowl de la NFL el próximo 8 de febrero.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Seahawks vs Rams?

El partido de la final de la Conferencia Nacional de la NFL entre Seattle Seahawks y Los Angeles Rams se jugará este domingo 25 de enero en Lumen Field, estadio ubicado en Seattle, Washington, Estados Unidos. El encuentro comienza a las 17:30 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5, Fox Sports y Vix.

Fecha : Domingo 25 de enero

Hora : 17:30

Estadio : Lumen Field

Transmisión: Canal 5, Fox Sports y Vix

¿Quién tiene ventaja entre Seahawks y Rams en playoffs?

Los Rams están invictos contra los Seahawks en playoffs, pues salieron con los brazos en alto las dos ocasiones previas en las que midieron fuerzas en postemporada.

El primer antecedente fue en la ronda de comodines de la temporada del 2004. Los de California, que entonces jugaban en San Luis, Misuri, ganaron por marcador de 27-20.

El segundo y más reciente duelo en playoffs entre Seahawks y Rams ocurrió en la campaña del 2020, también en la ronda de comodines. Los Ángeles ganó 30-20, precisamente en Lumen Field.

With the game on the line. 😤 pic.twitter.com/Z88KpM6v2a — Los Angeles Rams (@RamsNFL) January 20, 2026

Sean McVay busca su tercer título de conferencia con los Rams

Un día después de cumplir 40 años, el entrenador de los Rams, Sean McVay, intentará ganar el título de la Conferencia Nacional de la NFL por tercera vez con el equipo de Los Ángeles.

El estratega más joven en ganar un Super Bowl estaba profundamente frustrado después de que su equipo desperdició esa ventaja de 16 puntos en Seattle el mes pasado, pero no quiere que sus jugadores piensen demasiado en los dos recientes y emocionantes encuentros de estos equipos durante sus preparativos para el partido de este domingo.

“Quieres tener cuidado de no perseguir fantasmas”, dijo Sean McVay. “Se trata de una buena ejecución y buenos fundamentos. Son un gran equipo y son geniales en las tres fases. Nos gustaría pensar que cuando estamos en nuestro mejor momento, también somos bastante buenos”, agregó.

El mago ofensivo llegó al Super Bowl en su segunda temporada con los Rams. Mike Macdonald, entrenador de Seattle, igualaría ese logro este domingo si el gurú defensivo puede llevar a los Seahawks al cuarto Super Bowl de la franquicia.

EVG