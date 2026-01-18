Rams vence en tiempo extra a Bears en cierre de ronda divisional y va ante Seahawks por el pase al Super Bowl

Los Rams clasificaron a la final de la Conferencia Nacional de la NFL tras imponerse a los Bears.

Los Angeles Rams se impusieron 20-17 a los Chicago Bears con un gol de campo en el Soldier Field, en un dramático duelo que se definió en tiempo extra para definir al último ganador de la ronda divisional de los playoffs la NFL.

Los Rams inauguraron la pizarra con un touchdown de Kyren Williams en el primer cuarto. Pero los Bears cambiaron las cosas en los primeros momentos del segundo cuarto, cuando empataron el marcador con un touchdown de DJ Moore, y luego revirtieron las cosas con un gol de campo de 48 yardas de Cairo Santos.

THE RAMS WIN IN OVERTIME TO ADVANCE TO THE NFC CHAMPIONSHIP. pic.twitter.com/m1fmmEZUGX — NFL (@NFL) January 19, 2026

Un gol de campo de 32 yardas de Harrison Mevis le permitió a Los Ángeles emparejar el duelo antes del medio tiempo. El ataque aéreo de los Rams seguía sin aparecer en el Soldier Field.

El equipo de Los Ángeles recuperó la ventaja en el arranque del último cuarto gracias a un touchdown de Kyren Williams.

Todo parecía definido en el Soldier Field. Pero Caleb Williams lanzó un magistral pase para que Cole Kmet concretara un touchdown para que los Bears emparejaran los cartones ante la algarabía de la afición, lo que forzó el tiempo extra.

El partido en el Soldier Field se definió con un gol de campo de 42 yardas de Harrison Mevis en tiempo extra. Y los Rams se convirtieron en el rival de los Seahawks, mejor sembrados de la Conferencia Nacional, en la final de la NFC.

¿Cuándo es la final de la Conferencia Nacional de la NFL?

La final de la Conferencia Nacional de la NFL está programada para llevarse a cabo el próximo domingo 25 de enero en Lumen Field, casa de los Seattle Sehawks.

El ganador de dicho encuentro definirá al segundo equipo clasificado al Super Bowl LX de la NFL, a celebrarse el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El partido de la final de la Conferencia Nacional de la NFL está programado para comenzar a las 17:30 horas del Centro de México.

Ese mismo día se disputará la final de la Conferencia Americana entre Broncos y Patriots, que se verán las caras en el Empower Mile at Mile High a partir de las 14:00 horas del Centro de México.

EVG