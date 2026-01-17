Seahawks derrota con autoridad a los San Francisco 49ers en casa y están a una victoria del Super Bowl LX

Seattle vence a San Francisco para estar a una victoria del Super Bowl LX.

Los Seattle Seahawks aprovecharon la localía en el Lumen Field en su partido ante los San Francisco 49ers para llevarse la victoria por un abultado marcador de 41-6 y con eso llevarse el primer boleto del lado de la Nacional para el partido por el Campeonato de Conferencia.

El primer sembrado de la Nacional no dejó que el conjunto comandado por Brock Purdy marcará puntos en el primer cuarto, pues en los primeros 15 minutos del compromiso consiguieron dos anotaciones y un gol de campo para poner 17-0 el marcador e ir encaminándose a la victoria.

La única ocasión que los 49ers lograron hacerse presentes en el tablero fue en el segundo cuarto, cuando Eddy Pineiro logró dos goles de campos seguidos para meter a los visitantes al encuentro, aunque la superioridad de Seattle fue evidente en el emparrillado.

Antes del medio tiempo, Kenneth Walker III llegó a las diagonales para marcar otros tres seis puntos en el tablero a favor del equipo de Mike Macdonald y el punto extra de Jason Myers fue bueno para seguir liderando el partido sin complicaciones.

Después del medio tiempo, los Seahawks continuaron controlando el partido en su casa y la defensiva de Seattle fue superior a la ofensiva comandada por Brock Purdy, parando al equipo de San Francisco antes del medio campo y generando varios balones sueltos para recuperar el ovoide.

Sam Darnold era duda para disputar este partido por una lesión, pero al final el mariscal de campo de 28 años saltó al emparrillado para medirse ante los 49ers, consiguiendo 12 pases completos, 124 yardas y un pase de anotación, además de comandar a su equipo al Campeonato de Conferencia.

Durante los últimos dos cuartos del partido, Kenneth Walker III fue el encargado de liderar la ofensiva junto al quarterback Sam Darnold, pues logró dos anotaciones para seguir sumando puntos a favor de Seattle y que pasaran la marca de las 40 unidades en el tablero.

Además, Jason Myers apareció tres veces más en la segunda parte para poner dos puntos más tras las anotaciones de Walker y un gol de campo al inicio del tercer cuarto, con el que Seattle seguía aplastando lentamente a los 49ers, equipo que venció a Philadelphia en la Ronda de Comodines.

Con esta victoria, Seattle sigue siendo el equipo favorito de la Conferencia Nacional para llegar al Super Bowl LX, pues terminaron con la mejor marca en la temporada regular. Para definir al campeón de la conferencia, Seahawks se medirá ante el ganador del partido entre Chicago Bears y Los Ángeles Rams.

DCO