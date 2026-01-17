¡OFICIAL! Bo Nix queda fuera de la temporada por escalofriante lesión; ¿Se quedan sin Super Bowl?

Los Denver Broncos consiguieron una importante victoria sobre los Buffalo Bills en el tiempo extra, para meterse al partido por el Campeonato de la Conferencia Americana, aunque tendrán que buscar su pase al Super Bowl LX sin Bo Nix en el emparrillado.

El mariscal de campo de Denver sufrió una fractura en un hueso del tobillo, así que el líder del equipo de Sean Payton se perderá lo que resta de la temporada y tendrá que ver el encuentro del Campeonato de Conferencia desde la grada del estadio de los Broncos.

“El entrenador en jefe Sean Payton anunció que el mariscal de campo Bo Nix se fracturó un hueso del tobillo en la penúltima jugada del partido y se perderá el resto de la temporada”, se puede leer en el comunicado de Denver.

HC Sean Payton announced that QB Bo Nix fractured a bone in his ankle on the second-to-last play of the game and will miss the rest of the season.



We got your back, 🔟. 🧡 pic.twitter.com/zOGVjxAV5r — Denver Broncos (@Broncos) January 18, 2026

Jarrett Stidham será el reemplazo de Bo Nix en busca de llegar al Super Bowl

Con esta terrible noticia para los Denver Broncos, Sean Payton tuvo que elegir al reemplazo del novato de segundo año para el juego del Campeonato de Conferencia, pues será el encargado de liderar al equipo en busca de llegar al Super Bowl.

El entrenador en jefe de los Broncos eligió a Jarrett Stidham como el mariscal de campo que saldrá al emparrillado el próximo domingo y dejó en claro que “Stiddy está listo. Y nosotros estaremos listos”.

Cabe recalcar que el último partido en el que participó Stidham en la temporada fue el 26 de octubre del 2025, cuando Denver se midió a los Dallas Cowboys en la cancha del Empower Field at Mile High y terminaron ganando 44-24, aunque solo entró para un acarreo.

"Stiddy's ready. And we'll be ready."



HC Sean Payton announced QB Jarrett Stidham will start the AFC Championship game in place of an injured Bo Nix. pic.twitter.com/wKX51x2DRG — Denver Broncos (@Broncos) January 18, 2026

Broncos espera rival para buscar un lugar en el Super Bowl LX

Tras su victoria ante los Buffalo Bills, los Denver Broncos siguen siendo el equipo favorito de la Conferencia Americana para llegar al Super Bowl LX, pues son el primer sembrado en la postemporada.

El equipo que comanda Sean Payton se medirá ante el ganador del partido entre los New England Patriots y los Houston Texans, así que podríamos presenciar un encuentro entre el primero contra el segundo mejor equipo de la Americana.

Los dos partidos de Campeonato de Conferencia se llevarán a cabo el próximo domingo 25 de enero, para definir a las dos franquicias que se verán las caras en el Levi’s Stadium para disputar el Super Bowl LX.

DCO