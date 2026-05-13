Lionel Messi anota triplete con el Inter Miami: ¿Cuántos goles le faltan para los 1000?

Lionel Messi celebra uno de sus tres goles en la victoria del Inter Miami ante Cincinnati

El delantero argentino Lionel Messi vivió una noche para recordar en la Major League Soccer (MLS), pues asistió una vez y anotó tres goles en la victoria 5-3 del Inter Miami sobre el FC Cincinnati, con lo que llega a 910 anotaciones en su carrera.

Fue una lluvia de goles la que se vivió en el TQL Stadium en Ohio. El cuadro local, el FC Cincinnati, anotó tres goles, pero ni así pudieron llevarse el duelo, ya que el Inter Miami se presentó con una pegada demoledora.

MESSI BRACE! ✨



A beautiful team goal from @InterMiamiCF finished off by Messi. 🤝 pic.twitter.com/gBZ9CFjgXA — Major League Soccer (@MLS) May 14, 2026

¿Cuántos goles le faltan a Messi para los 1000?

Messi, de 38 años de edad, está elevando su nivel antes del arranque de la Copa del Mundo 2026 y está a tan solo 90 goles para alcanzar las 1000 dianas en su trayectoria. Antes del certamen de la FIFA tiene dos partidos más en la MLS.

MESSI HAT TRICK 🎩🎩🎩 pic.twitter.com/r89IPOglLZ — Major League Soccer (@MLS) May 14, 2026

Messi, el mejor pagado de la MLS

Lionel Messi que duplicó su salario a 25 millones de dólares en su nuevo contrato con el Inter Miami y gana más del doble que el segundo jugador mejor pagado de la Major League Soccer, Son Heung-min, de Los Angeles FC.

El nuevo contrato de Messi incluye 25 millones de dólares de salario base y 28, 333, 333 dólares de compensación garantizada, informó el martes la Asociación de Jugadores de la MLS en su primera publicación de salarios de 2026. Gana más que las nóminas de 28 de los otros 29 equipos de la MLS.

La nómina de Miami, de 54,6 millones de dólares y supera en más de 20 millones a la de LAFC, que es segundo con 32,7 millones, y es casi cinco veces la de Filadelfia, la más baja de la liga con 11,7 millones. La nómina de Miami subió desde 46,8 millones al inicio de la temporada pasada.

Toronto recortó su nómina a 21,4 millones desde 34,1 millones al inicio de 2025, y LAFC incrementó su gasto a 32,7 millones desde 22,4 millones.

La compensación total de la liga fue de 631 millones de dólares y la compensación garantizada promedio de 688.816 dólares el 16 de abril aumentó 8,9% desde 632.809 dólares al 1 de octubre pasado.

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