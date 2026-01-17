Bears vs Rams: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el juego de la Ronda Divisional de la NFL?

Bears se mide a los Rams en la Ronda Divisional de la NFL

Para cerrar la Ronda Divisional de la NFL, los Chicago Bears se miden a Los Angeles Rams en el Soldier Field, que espera ser una auténtica fortaleza para que la franquicia de los Osos pueda acceder al juego de campeonato y soñar con el Super Bowl.

Sin embargo, la tarea no será sencilla para Chicago, pues enfrentan a Matthew Stafford, quien es el único quarterback que queda con vida en esta postemporada que tiene un anillo de Super Bowl. Si quiere sumar una nueva sortija, él y los Rams necesitan un poco de amnesia selectiva para hacer frente a unos Bears que han vuelto del drama su estandarte de batalla.

Every rep counts 💪 pic.twitter.com/xigP5XiyxE — Chicago Bears (@ChicagoBears) January 15, 2026

¿Dónde ver el Bears vs Rams de la NFL?

El Chicago Bears vs Los Angeles Rams, de la Ronda Divisional de la NFL, inicia este domingo 18 de enero a las 17:30 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5.

Día: 18 de enero

Hora: 17:30 horas

Transmisión: Canal 5

Nothing quite like Sunday Night football 🍿 pic.twitter.com/dFK8nw9g5G — Los Angeles Rams (@RamsNFL) January 15, 2026

Rams busca tercera Final de Conferencia desde 2018

Los Rams han permitido 30 puntos en promedio en sus últimos cinco partidos, y aunque tienen registro de 3-2 en ese lapso, nunca es buena idea poner toda la presión en la ofensiva, por formidable que sea, cuando enfrente está un equipo de Chicago que se ha vuelto especialista en robar balones.

Por el otro, Stafford tiene registro en su carrera de 1-8 en partidos con sensación térmica por debajo de los -6,6 grados Celsius (20 Fahrenheit) y los pronósticos de -7 Celsius (19 Fahrenheit) para el domingo por la noche en Chicago, no son buenas noticias.

Bundle up and 🐻⬇️ — Chicago Bears (@ChicagoBears) January 17, 2026

Los Rams promediaron 30,5 puntos por partido durante la temporada y buscan explotar a una defensiva de Chicago que juega a todo o nada cuando el balón está en el aire. Si bien interceptaron 23 pases, también concedieron 32 envíos de touchdown y tendrán las manos llenas con un Stafford que tuvo 46 espirales de anotación en la campaña.

Si Los Ángeles aspira a llegar a su tercera Final de Conferencia desde 2018, más le vale llegar con amplio margen a los momentos de definición, porque con Chicago no hay respiro. Los Bears ganaron seis partidos este año cuando estaban en desventaja a falta de dos minutos en el encuentro, incluyendo la dramática voltereta ante Green Bay la semana pasada en la que anotaron 25 puntos en el cuarto periodo.

