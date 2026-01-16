Broncos vs Bills: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el juego de la Ronda Divisional de la NFL?

Este sábado arranca la Ronda Divisional de la NFL rumbo al Super Bowl LX. Uno de los juegos que abren la cartelera del sábado es el Denver Broncos vs Buffalo Bills, un choque que enfrenta a dos potenciales equipos que pueden avanzar al juego por el título de la mejor liga de futbol americano del mundo.

El mariscal de campo Josh Allen, de 29 años de edad, no deja de soñar con que pueda llevar a los Bills a ganar el Super Bowl y cambiar el rumbo de una franquicia con un historial de decepciones. El rival que les toca no es sencillo, pues son los Broncos, pero parece que Buffalo pued ganar, pues vienen de obtener su primer triunfo en postemporada fuera de casa desde 1992.

¿Dónde ver el Broncos vs Bills de la NFL?

El choque entre Denver Broncos y Buffalo Bills, correspondiente a la Ronda Divisional de la NFL, inicia este sábado 17 de enero a las 13:30 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señas de Canal 5.

Denver vs Bills, un choque de pronóstico reservado

Sin Patrick Mahomes ni Joe Burrow, los verdugos habituales de Buffalo a estas alturas de la temporada, lo que parecía una buena noticia, no lo es del todo. Allen y los Bills deben pasar irremediablemente por algunas de las defensivas más temibles de la liga si quieren volver al Super Bowl. Ahí es donde entran los Broncos.

Denver, que busca venganza luego de caer 31-7 ante Buffalo en la ronda de comodines del año pasado, tiene todos los argumentos para aportar a la historia de desconsuelo de Bills.

Los Broncos finalizaron como el primer sembrado de la AFC gracias a la tercera mejor defensiva en puntos admitidos, una unidad que consiguió 68 capturas, permitió apenas 91,1 yardas terrestres por encuentro y presume a cuatro jugadores All-Pro en su defensa.

Será un reto formidable para Allen y unos Bills que saben a lo que se enfrentan. El cuarto ataque más productivo de la liga terminó con registro de 3-3 en duelos ante equipos que finalizaron entre las 10 mejores defensivas de la NFL y viene de vencer a uno de ellos la semana pasada en su visita a Jacksonville.

La mala noticia es que Denver no es sólo una defensiva. Ganó 13 de sus últimos 14 partidos, derrotando en el camino a cuatro equipos que avanzaron a postemporada, Nix comandó cinco remontadas en el último cuarto y el entrenador en jefe Sean Payton tiene experiencia de Super Bowl.

aar