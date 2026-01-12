¡OFICIAL! Así se juegan los partidos de la Ronda Divisional de la NFL 2025; conoce fechas y horarios

Los Houston Texans se convirtieron en el último clasificado a la ronda divisional de los playoffs de la NFL, y por ende en el rival de los Patriots, quedando así definidos los cuatro encuentros de la antepenúltima fase de la postemporada. Lo hicieron tras una apabullante victoria sobre los Pittsburgh Steelers en el Acrisure Stadium.

La ronda divisional promete las mismas emociones que los juegos de comodines y todo comienza el próximo sábado 17 de enero, cuando los Buffalo Bills visiten Denver para medirse ante los Broncos, los primeros sembrados y favoritos en la Conferencia Americana. Ese mismo día, lo Seahawks, que también descansaron la primera semana por haber sido los mejores en la Conferencia Nacional, son locales ante unos crecidos 49ers que eliminaron al campeón Philadelphia.

See you next weekend for the Divisional Round. #NFLPlayoffs pic.twitter.com/Q4s186Hjty — NFL (@NFL) January 13, 2026

El domingo 18 de enero se conocerán los últimos dos finalistas de conferencia. El Soldier Field es la sede para el duelo entre Bears y Rams. Y en el Estadio Gillette, casa de los Pats, los segundos sembrados de la Conferencia Americana, Nueva Inglaterra será local contra los Texans.

Fechas y horarios de la ronda divisional de la NFL

Sábado 17 de enero

Denver Broncos vs Buffalo Bills (Empower Field at Mile High, 15:30 horas)

Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers (Lumen Field, 19:00 horas)

Domingo 18 de enero

New England Patriots vs Houston Texans (Estadio Gillette, 14:00 horas)

Chicago Bears vs Los Angeles Rams (Soldier Field, 17:30 horas)

¿Cuándo son las finales de Conferencia?

Los ganadores de los partidos de la ronda divisional de los playoffs de la NFL accederán a las finales de conferencia, de las que saldrán los dos equipos clasificados al Super Bowl del próximo 8 de febrero.

Los dos juegos de las finales de conferencia están programados para celebrarse el próximo 25 de enero, dos semanas antes de que el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, sea sede del Super Bowl LX.

EVG