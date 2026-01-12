¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000?

El veterano delantero portugués Cristiano Ronaldo está a 41 goles oficiales de llegar a los 1000 en su exitosa carrera. El Bicho marcó el tanto 959 en su trayectoria este lunes 12 de enero en la derrota de 3-1 del Al-Nassr en calidad de visitante contra el Al-Hilal en la Jornada 15 de la liga de Arabia Saudita.

CR7 puso el 1-0 parcial a favor del Al-Nassr poco antes del descanso luego de que al minuto 42 convirtió con un remate de derecha en el centro del área tras un pase de Kingsley Coman, para dejar sin oportunidad a Mohammed Al Yami, guardameta del equipo local.

Otro gol más de Cristiano Ronaldo y ya van 959 goles.



Va a cumplir 41 años en menos de un mes y sigue siendo el mejor goleador del mundo.



Es impresionante. Es insaciable. Es único. Es eterno. Es inmortal. Es el mejor jugador de la historia del fútbol🐐pic.twitter.com/HwXyDJuWNP — CR7STIANISMO🇪🇸🇵🇹 (@Cr7stianismo_) January 12, 2026

Para mala fortuna de Cristiano Ronaldo y compañía, el Al-Hilal le dio la vuelta al encuentro desarrollado en la Kingdom Arena de Riad, lo cual consiguió con las anotaciones de Salem Al-Dawsari, Mohamed Kanno y Rúben Neves.

¿Cuántos goles ha hecho Cristiano Ronaldo en el 2026?

Cristiano Ronaldo ha marcado dos veces en lo que va del primer mes del 2026, pues el 8 de enero hizo el tanto de la honra en la caída del Al-Nassr por 2-1 frente al Al-Qadsiah, club en el que milita el mexicano Julián Quiñones.

El Bicho solamente se ha ido en blanco hasta el momento en un partido, en el tropiezo por marcador de 3-2 ante el Al-Ahli, el 2 de enero, en cotejo de la decimotercera fecha del campeonato doméstico en Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo y compañía buscará el primer triunfo para el Al-Nassr en el 2026 el próximo sábado 17 de enero, cuando los Caballeros de Najd reciben al Al-Shabab.

¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo desde su llegada a Arabia Saudita?

Cristiano Ronaldo se unió a la plantilla del Al-Nassr a finales del 2022 luego de que concluyó una segunda y corta etapa en la Premier League con el Manchester United.

El atacante portugués de 39 años ha conseguido 109 goles con el conjunto árabe en estos poco más de tres años que lleva en la plantilla de los Caballeros de Najd, incluyendo partidos de liga y de la Liga de Campeones de Asia, entre otras competencias.

El 2026 se vislumbra como un año clave para Cristiano Ronaldo en su meta de llegar a los 1000 goles, pues además de sus múltiples compromisos con el Al-Nassr disputará el Mundial 2026 con Portugal, con la que tendrá su última oportunidad de levantar el trofeo más anhelado por todos los futbolistas.

EVG