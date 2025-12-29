Cristiano Ronaldo revela lo único que se interpone entre él y los mil goles

Cristiano Ronaldo ganó el premio como el mejor jugador del Medio Oriente en los Globe Soccer Awards en Dubái. Durante su intervención aseguró que alcanzará la cifra de 1000 goles en su carrera, eso si no se presenta la única de las cosas que pueden frenar su cruzada; las lesiones.

“Alcanzaré ese número con seguridad, si no hay lesiones”, dijo Cristiano Ronaldo, quien tiene 40 años de edad y quien recientemente llegó a los 956 tantos como profesional, luego de marcar dos veces para el Al-Nassr en la Primera División de Arabia Saudita.

Another chapter in a legendary story 🐐



Cristiano Ronaldo, Nassr’s captain, crowned Best Player in the Middle East for the 3rd year in a row ⭐ pic.twitter.com/MnhJ9Yxti0 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 28, 2025

No es ningún secreto que CR7 está mentalizado en marcar mil goles en su carrera. Luego de mudarse a la Pro League de Arabia, parece que el sueño del portugués podría hacerse realidad. En 2025 se convirtió en el primer jugador en la historia en marcar 40 goles o más en 14 años diferentes.

“Todavía estoy muy motivado para continuar. No importa (dónde) juegue, en el Oriente Medio, en Europa, siempre disfruto jugar al fútbol, ganar trofeos, marcar goles y quiero seguir adelante. Sabes cuál es mi objetivo: quiero ganar más trofeos y quiero alcanzar el número que todos ustedes conocen”, dijo después de recibir su premio.

La mira del Comandante está puesta no solo en el récord de los mil goles, pues en el verano próximo jugará la Copa del Mundo con la Selección de Portugal, con la cual ostenta el récord de 143 goles, la mayor cifra para un jugador con su país.

40 goals at 40. The rest is History. pic.twitter.com/GkgdbSCred — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 27, 2025

Para cuando comience la Copa del Mundo, El Bicho tendrá 41 años y será su sexto gran torneo con el cuadro luso. La Copa del Mundo es uno de los pocos trofeos que faltan en la colección de CR7, quien ya tiene una Eurocopa y dos Nations League con su selección.

¿Cuántos goles le faltan y cuándo llegaría CR7 a los 1000 goles?

A Cristiano Ronaldo le faltan 43 goles para los mil. Al Al-Nassr le resta un partido este año, el 30 de diciembre. Si CR7 anota triplete, le restaría solo cuarenta anotaciones para su tan ansiada meta de ser el ariete más prolífico del mundo.

Si tomamos en cuenta que El Comandante tiene 14 años a lo largo de su trayectoria anotando 40 goles o más, podemos decir que llegaría a los mil goles en 2026, si extiende esa racha. Año en donde el delantero jugará su sexta Copa del Mundo con Portugal.

