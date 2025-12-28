¡Es todo un galán! Cristiano Ronaldo lanza tremendo piropo a su esposa enfrente de miles de personas

Cristiano Ronaldo sigue acumulando récords y títulos a su vitrina personal y en esta ocasión volvió a ganar el premio del mejor jugador del Medio Oriente en los Globe Soccer Awards. Al momento de recibir su premio, dio un discurso y mandó un pequeño piropo para su esposa Georgina Rodríguez.

“Para mí esta gala es una de mis favoritas; veo gente muy hermosa, en especial mi esposa”, comentó el delantero portugués cuando pasó al escenario a recibir su premio y dar un discurso por el logro conseguido.

Además de reiterar que está listo para lo que viene en el 2026 y que, si las lesiones se lo permiten, buscará llegar a los 1000 goles el siguiente año, un récord que ningún otro futbolista tiene en el mundo.

A special moment to end the year on. I carry on with the same passion, commitment and hunger as always to reach my goals.



Thank you to everyone who has supported me this year! pic.twitter.com/7PSzr1FwNP — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 28, 2025

Cristiano Ronaldo avisa que está al acecho de los 1000 goles

Cristiano Ronaldo adjudicó por segundo año consecutivo el trofeo al mejor jugador del Medio Oriente por sus actuaciones con el Al-Nassr en la temporada pasada, sumando goles para llegar a la marca soñada por el delantero portugués.

Cuando ‘El Bicho’ pasó al escenario para recibir su premio, los organizadores le dieron la palabra para que diera algún discurso en el que incluyó que, si las lesiones se lo permiten, él estará en busca de la cifra de las 1000 anotaciones el próximo año.

Cristiano Ronaldo estará en busca de ese récord en cada partido, pues su retiro se acerca y está a menos de 50 anotaciones de conseguir una marca histórica que ningún otro futbolista en el mundo ha logrado a través de los años.

🗣️ Cristiano Ronaldo: "Llegaré a los 1,000 goles seguro, si no tengo lesiones."



GOAT 🐐🐐🐐 pic.twitter.com/tSUMLQsbSB — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) December 28, 2025

El Mundial 2026 podría ser el ‘Last Dance’ de Cristiano Ronaldo

Este 2025 Cristiano Ronaldo logró darle otra UEFA Nations League a Portugal tras vencer a España en la gran final en la tanda de penales, un logro que pone al ‘Bicho’ como el mejor jugador de su selección en la historia, pues desde su debut han estado en todos los Mundiales y han conseguido varios trofeos.

El 2026 será un año importante para el ‘Comandante’, pues podría ser su ‘Last Dance’ en la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, certamen en el que Ronaldo peleará por el único trofeo que le hace falta en su vitrina.

Parece que la fase de grupos podría ser fácil para Portugal, pero en la primera ronda tendrán que enfrentarse ante Colombia, una selección que puede complicar el pase como primer lugar de su sector al equipo de Roberto Martínez.

DCO