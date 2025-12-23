Así es la lujosa y carísima villa privada de Cristiano Ronaldo en medio del Mar Rojo; conoce TODOS los detalles (FOTOS)

El veterano futbolista portugués Cristiano Ronaldo eligió el Mar Rojo como el lugar en el que adquirió una lujosa villa privada en la cual disfrutará con su esposa Georgina Rodríguez y con sus hijos, luego de que el deportista y la modelo se convirtieron en dueños de Nujuma, a Ritz Carlton Reserve.

“The Red Sea Residences” es el nombre de la carísima y super lujosa villa que compraron el delantero del Al-Nassr y la también empresaria, sitio en el que trascendió que el lusitano adquirió dos casas. Es un lugar muy exclusivo al cual solamente se puede llegar en barco privado o hidroavión.

Cristiano Ronaldo adquirió una lujosa villa privada en medio del Mar Rojo. ı Foto: Daily Mail

“El Mar Rojo es un lugar verdaderamente extraordinario. Desde nuestra primera visita, Georgina y yo sentimos una conexión con la isla y su belleza natural; es un lugar donde nos sentimos en paz”, declaró Cristiano Ronaldo después de hacerse de esta exclusiva villa.

¿Qué tiene la nueva villa privada que compró Cristiano Ronaldo?

Esta villa exclusiva y privada también funciona como un centro de operaciones para que Cristiano Ronaldo gestione el desgaste físico que tiene en la liga de Arabia Saudita y la exigencia en la selección portuguesa en los meses previos al Mundial 2026, pues estará lejos de las cámaras de fotógrafos y reporteros.

El Bicho aseguró a la página de Red Sea Global que la compra de este lujosa villa se debe al deseo de pasar tiempo de comodidad y privacidad con su familia cada vez que así lo deseen él, Georgina Rodríguez y sus hijos.

La nueva adquisición de Cristiano Ronaldo incluye dos residencias privadas con una villa de tres habitaciones y otra de dos cuartos, la primera de ellas pensada para estancias más largas. Sin embargo, ambas se encuentran en un entorno natural que prioriza el confort.

Encantados de dar la bienvenida a Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez y su familia como nuevos residentes en Red Sea Global. Desde su primera visita como huéspedes, ahora han comprado dos casas en Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, adoptando un enfoque regenerativo de vida John Pagano, CEO de la inmobiliaria



Cada casa cuenta con salas de estar, ventanas panorámicas, comedores abiertos, albercas privadas, terrazas y telescopios para observar las estrellas.

¿Cuánto cuesta la nueva villa privada de Cristiano Ronaldo?

De acuerdo con reportes locales, el exclusivo Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, la nueva villa exclusiva y privada de Cristiano Ronaldo, tiene un valor de 8.3 millones de dólares.

La villa está ubicada a 26 kilómetros de la costa oeste de Arabia Saudita, donde CR7 juega desde finales del 2022 con el Al-Nassr. Este complejo tiene 63 villas con energía solar, 20 de las cuales están construidas sobre el agua y conectadas por una pasarela elevada circular.

