Ella es Dori, la entrenadora personal de Georgina Rodríguez, la esposa de Cristiano Ronaldo

La panameña Dori Eleta es la entrenadora de Georgina Rodríguez, la esposa de Cristiano Ronaldo.

Dori Eleta es una entrenadora personal y mentora panameña de 38 años de edad, cuyo nombre se viralizó en los últimos días debido a que se dio a conocer que se convirtió en la entrenadora personal de la empresaria y modelo Georgina Rodríguez, esposa del veterano futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

La nutricionista panameña ya había entrenado virtualmente a Georgina Rodríguez, esto durante un lapso de ocho meses y, pero más recientemente se trasladó a Arabia Saudita para dirigir sesiones de entrenamiento presenciales, pues desde hace casi tres años allá vive la también modelo con el experimentado goleador.

Dori Eleta destacó en sus redes sociales la “sencillez” y el “corazón” de Georgina Rodríguez, quien le brindó su confianza a la entrenadora centroamericana para mantener su esbelta y envidiable figura, misma que siempre está acompañada de la alimentación necesaria.

Dori presume sesión de entrenamiento con Georgina Rodríguez

Dori Eleta compartió en sus redes sociales un video en el que se ve cómo entrena a Georgina Rodríguez, clip en el que la esposa de Cristiano Ronaldo se ve tumbada en el piso siguiendo al pie de la letra las indicaciones de la mentora panameña.

“Sin buscarlo llegó pero por autenticidad, por coherencia y por atravesar el miedo al rechazo. Fue en ese mensaje con el cual muchos me atacaron o rechazaron que la atrajo”, escribió la entrenadora en dicha publicación, esto luego de que fue objeto de burlas en su país natal.

En su perfil de Instagram, Dori Eleta también se describe como “fitness para el alma” y resalta que “acompaño a mujeres a recuperar su poder”.

La entrenadora y nutricionista panameña cuenta con más de 1.6 millones de seguidores en dicha red social, en la cual comparte tips y videos de sus rutinas de entrenamiento.

¿Quién era la entrenadora de Georgina Rodríguez antes de Dori?

Georgina Rodríguez trabajó previamente con otros reconocidos entrenadores personales como la española Soraya Álvarez y el cubano Yasmany Amed Rodríguez García, quienes han compartido detalles sobre sus rutinas de ejercicio para moldear su figura.

Sin embargo, la esposa de Cristiano Ronaldo optó por probar los métodos de la panameña Dori Eleta, quien ha cobrado notoriedad en los últimos meses por sus consejos para entrenar y mantener una buena figura.

