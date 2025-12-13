¡CONFIRMADO! Isaac del Toro debutará en el Tour de France en 2026

Es oficial, Isaac del Toro viene con todo para el 2026 y buscar romper el récord de victorias que logró este 2025, pero lo más importante es que correrá por primera vez el Tour de France con el UAE Team Emirates XRG, buscando una victoria en el certamen más importante de la temporada.

Con información de Claro Sports, el ciclista mexicano de 22 años estará participando en la edición 2026 del Tour de France en julio del siguiente año, siendo uno de los favoritos para llevarse el trofeo de esta competencia por lo que el bajacaliforniano realizó en esta campaña.

El oriundo de Ensenada, Baja California, cumplirá uno de sus sueños que tenía desde niño, pues reveló que “disputar el Tour era un sueño desde niño”, además de decir que “simplemente trataré de disfrutarlo”.

Isaac del Toro compartirá el Tour de France con Tadej Pogacar

Isaac del Toro se perdió el Tour de France de este año por su participación en el Giro de Italia, pues el UAE Team Emirates XRG tiene una norma de que los ciclistas menores de 25 años no pueden disputar dos grandes vueltas el mismo año.

Pero era cuestión de tiempo para que el equipo al que pertenece ‘El Torito’ decidiera mandar al mexicano a la competencia más importante de la temporada en busca de su primera victoria en el Tour de France.

Del Toro compartirá esta competencia con Tadej Pogacar, uno de los mejores ciclistas. El mexicano expresó que “no se trata de estar al lado de él todo el tiempo, simplemente es tratar de gozar también el ciclismo”.

Isaac del Toro busca romper su récord de victorias en 2026

Isaac del Toro irrumpió con fuerza este año dentro del ciclismo, poniendo el nombre de México en alto y consiguiendo el tercer puesto del ranking de la UCI con las 18 victorias que consiguió a lo largo de la temporada.

El mexicano terminó la campaña con dos victorias muy importantes en su tierra natal, Ensenada, Baja California, en el Campeonato Nacional de Ciclismo, en la prueba contrarreloj y la prueba de ruta, dejando a sus rivales atrás en los últimos 3 kilómetros.

En la siguiente temporada, del Toro estará en el UAE Tour, Strade Bianche, Tirreno-Adriático, Milan-Sanremo, Itzulia y Dauphiné antes de disputar el Tour de France en julio, buscando superar el récord de victorias que logró este 2025, el que podría ser el mejor año en su carrera.

