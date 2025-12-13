¡De la bahía al infierno! Toluca recibe un VIDEO especial de un grande de la NFL antes de la final ante Tigres

El Toluca tiene una difícil misión este domingo al recibir en la cancha del Estadio Nemesio Diez a los Tigres en el partido de vuelta de la gran final del Apertura 2025, pero los Diablos Rojos recibieron un video por parte de un grande de la NFL en apoyo al equipo choricero.

Los San Francisco 49ers recibieron sus camisetas del Toluca personalizadas y algunos de los jugadores, incluyendo al mexicano Isaac Alarcón, mandaron algunas palabras para el equipo de Antonio Mohamed de cara al partido más importante de la temporada en la Liga MX.

“Hey Toluca, gracias por la jersey, buena suerte el fin, gánenlo, baby”, “Gracias Toluca, vamos”, “Muchas gracias, Toluca, les deseo lo mejor este domingo en la final, que Dios los bendiga”, “Toluca, mil gracias por la jersey, mucha suerte el fin, desde acá les echamos porras”, “Gracias, Toluca, buena suerte el domingo, ganen el campeonato, levanten el trofeo y gracias por el jersey”, fueron los comentarios de los jugadores de San Francisco.

Escuchamos que alguien tenía un partido importante este domingo 🏆



Toluca en busca del bicampeonato de la Liga MX ante Tigres

El Toluca cayó derrotado por la mínima a manos de Tigres en el partido de ida de la gran final del Apertura 2025, sufriendo su segundo descalabro en lo que va de la liguilla de la Liga MX en esta campaña; el primero fue ante el Monterrey, de igual manera en el primer encuentro de las semifinales.

Ahora los Diablos Rojos tendrán que remar contracorriente y en su casa ir en busca del resultado que les dé el título del futbol mexicano, además de que, en caso de ganarle a los Universitarios, se meterán en la lista de los equipos bicampeones en la Liga MX en la historia de los torneos cortos.

En caso de ser campeones, los choriceros serán el quinto equipo del balompié azteca en ganar dos títulos al hilo; los otros cuatro son: América, León, Atlas y Pumas.

Toluca puede igualar a las Chivas en títulos este Apertura 2025

El Toluca no solo conseguirá un bicampeonato en caso de ganarle en el partido de vuelta a Tigres, sino que también igualarán a las Chivas en títulos con 12 y se pondrán a cuatro cetros del América.

Esto sería algo terrible para el Rebaño Sagrado, pues compartirán el segundo escalón de los equipos más ganadores de la Liga MX con el Toluca y podría ser que en unos años, por el momento que atraviesa el conjunto del Estado de México, puedan dejar a los rojiblancos en el tercer puesto.

Por su parte, los Tigres también podrían igualar en trofeos a un equipo grande del futbol mexicano, el Cruz Azul; en caso de que los felinos se levanten con el título, llegarían a nueve conquistas, metiéndose entre los cinco clubes más laureados de la Liga MX.

