Final Apertura 2025: ¿Cuántos títulos de Liga MX tiene Toluca y a qué equipos se los ganó?

El Toluca llegó a la final del Apertura 2025 con el objetivo de convertirse en bicampeón de la Liga MX, para lo cual debe imponerse a Tigres en la vuelta de la serie por el título, y en caso de conseguirlo llegaría a 12 títulos, con lo que empataría a Chivas como el segundo máximo ganador del futbol mexicano.

Necaxa, Atlas, Santos, Morelia, Monterrey, Cruz Azul y América son los clubes a los que los Diablos Rojos han derrotado en finales de Liga MX, a los de Torreón en un par de ocasiones. Sin embargo, sus primeras tres estrellas las obtuvieron cuando los campeones se definían por puntos.

Pinta la pared y muestra tu apoyo 👹



Y de paso compártenos tu foto etiquetándonos y usando #UN12 pic.twitter.com/GInJV0LfQD — Toluca FC (@TolucaFC) December 12, 2025

El Toluca rompió en el pasado Clausura 2025 una sequía de 15 años sin ganar la Liga MX tras imponerse al América, y ahora tiene en la mira convertirse en el quinto equipo bicampeón en la era de los torneos cortos del balompié nacional.

Todos los títulos del Toluca en la Liga MX

Temporada 1966-1967

Temporada 1967-1968

Temporada 1974-1975

Verano 1998

Verano 1999

Verano 2000

Apertura 2002

Apertura 2005

Apertura 2008

Bicentenario 2010

Clausura 2025

Marcadores globales en finales de Liga MX que Toluca ganó

Verano 1998: Toluca 6-4 Necaxa

Verano 1999: Toluca 5-5 (5-4 penaltis) Atlas

Verano 2000: Toluca 7-1 Santos

Apertura 2002: Toluca 4-2 Morelia

Apertura 2005: Toluca 6-3 Monterrey

Apertura 2008: Toluca 2-2 (7-6 penaltis) Cruz Azul

Bicentenario 2010: Toluca 2-2 (4-3 penaltis) Santos

Clausura 2025: Toluca 2-0 América

¿Cuántos juegos ganó Toluca en el Apertura 2025?

El Toluca fue el mejor equipo en la fase regular del Apertura 2025, pues terminó líder después de sumar 37 puntos, producto de 11 triunfos, cuatro empates y dos derrotas.

Necaxa, Santos, Bravos, Atlético de San Luis, Puebla, Chivas, Monterrey, Mazatlán, León, Querétaro y América fueron las víctimas de los dirigidos por Antonio Mohamed durante las 17 jornadas del campeonato.

El Toluca eliminó a los Bravos de Ciudad Juárez y a los Rayados del Monterrey en la Liguilla en las rondas de cuartos de final y semifinales, respectivamente.

EVG