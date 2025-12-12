Final Apertura 2025: ¿Cuántos títulos de Liga MX tiene Tigres y a qué equipos se los ganó?

Tigres quiere conseguir su noveno título de la Liga MX en el Apertura 2025.

Tigres busca superar al Toluca en la final del Apertura 2025 para conseguir su noveno título de Liga MX y su primero en dos años, pues el más reciente de ellos lo consiguió en el Clausura 2023, y en caso de coronarse en el Estadio Nemesio Díez igualaría en número de estrellas a Cruz Azul.

Pumas, Atlante, Santos, América, Monterrey, León y Chivas han sido los equipos ante los cuales se han coronado en el máximo circuito del futbol mexicano los de la UANL, que en dos ocasiones vencieron a los de la UNAM en finales, y ahora esperan que los Diablos Rojos sean su nueva víctima en la última ronda del campeonato.

🎥⛳️ 𝗗𝗲𝘀𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗻𝗰𝗵𝗮... El gol de Ángel Correa, la asistencia de Diego Lainez, nuestra defensa imbatible y la garra del triunfo 1-0 ante Toluca en el duelo de Ida de la Final.@CervezaTecate



Chivas es el club ante el que Tigres conquistó su octavo y más reciente título en la Liga MX, con lo que dejó atrás en trofeos a Pachuca y Pumas (7) e igualó al León, que no se proclama campeón desde el Torneo Guard1anes 2020.

Todos los títulos de Tigres en la Liga MX

Temporada 1977-1978

Temporada 1981-1982

Apertura 2011

Apertura 2015

Apertura 2016

Apertura 2017

Clausura 2019

Clausura 2023

Marcadores globales en finales de Liga MX que Tigres ganó

Tigres 3-1 Pumas (Temporada 1977-1978)

Tigres 2-2 (3-1 penaltis) Atlante (Temporada 1981-2982)

Tigres 4-1 Santos (Apertura 2011)

Tigres 4-4 (4-2 penaltis) Pumas (Apertura 2015)

Tigres 2-2 (3-0 penaltis) América (Apertura 2016)

Tigres 3-2 Monterrey (Apertura 2017)

Tigres 1-0 León (Clausura 2019)

Tigres 3-2 Chivas (Clausura 2023)

¿Cuántos partidos ganó Tigres en el Apertura 2025?

Tigres clasificó de manera directa a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX después de haber terminado como sublíder la fase regular, en la que logró 10 victorias durante las 17 jornadas.

El equipo dirigido por Guido Pizarro sumó 36 unidades a lo largo de la temporada, una menos que el campeón Toluca, que culminó líder luego de obtener 11 triunfos.

Bravos, Toluca, Puebla, Santos, Atlas, Querétaro, Necaxa, Pachuca, Xolos y Atlético de San Luis fueron las víctimas de Tigres en la fase regular del Apertura 2025.

En la Liguilla, los de la UANL eliminaron a Tijuana y Cruz Azul en cuartos de final y semifinales, de manera respectiva.

